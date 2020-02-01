獨家／蔡依林翻糖品牌皇后陛下「超限量蛋糕」！用「罪誘之唇」暗示情人：我想要你

時尚中心／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）性感形象深植人心，尤其是那迷人的豐唇，一噘一翹彷彿能訴說千言萬語，而她的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」為了即將到來的情人節，與電商平台「Her和她」攜手，獨家推出「Guilty Pleasure 罪誘之唇」蛋糕，造型根本神還原了呸姐的美唇，為天下恩愛的情侶們提供了能夠向對方「暗示」的法寶。

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▲皇后陛下推出「Guilty Pleaseure 罪誘之唇」系列情人節蛋糕，只在「Her和她」獨家販售，共有4款，每款限量30個，各1,940元。點我購買。

蔡依林製作翻糖蛋糕的實力是受到專家認證的，身為皇后陛下Your Majesty品牌創意總監，品牌的每件作品都不馬虎。皇后陛下為情人們發想了「Guilty Pleasure 罪誘之唇」系列，以嘴唇形狀造型貫穿四款翻糖蛋糕，創意十足，眼尖的歌迷們一定會發現，每款蛋糕名都取自蔡依林《甜秘密 Sweet Guilty Pleasure》的歌詞，「Baby it’s not just piece of cake」這真的不只是一塊蛋糕，而是我想要你的證據。

＃忍耐的表情

咬著下唇的模樣完美呼應了「忍耐的表情」，看到情人藏匿不住強烈的渴望，送出這款蛋糕彷彿就是在說：「別忍了，快來吧！」

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「忍耐的表情」，限量30個，1,940元。點我購買。

＃想要你

「覺得很想你，覺得很想要你」用舌頭舔一舔上唇，再抿一抿，充滿誘惑與挑逗的意味，就像直白露骨的說：「想要你。」

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「想要你」，限量30個，1,940元。點我購買。

＃無法抗拒

嘟嘴的造型多了一分俏皮感，表示已經再也「無法抗拒」，想要直接親上去！

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「無法抗拒」，限量30個，1,940元。點我購買。

＃Sweet Guilty

「被我調戲，是不是超開心」，你就像含在我嘴裡的糖，感受濃情蜜意慢慢的融化、吞嚥成為我的一部分，你就是我的「Sweet Guilty」。

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「Sweet Guilty」，限量30個，1,940元。點我購買。

各位愛侶們，以上四款嘴唇造型的翻糖蛋糕，是否都呼應了你內心的渴望？另外，如果想與曖昧對象、初交往不久的男／女友有更進一步的發展，不妨獻上蔡依林為大家製作的「Guilty Pleasure 罪誘之唇」，將你的暗示與慾望在情人節這天讓對方知道！

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