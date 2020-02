獨家／蔡依林翻糖品牌皇后陛下「超限量蛋糕」！用「罪誘之唇」暗示情人：我想要你

時尚中心/綜合報導

天后蔡依林(Jolin)性感形象深植人心,尤其是那迷人的豐唇,一噘一翹彷彿能訴說千言萬語,而她的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」為了即將到來的情人節,與電商平台「Her和她」攜手,獨家推出「Guilty Pleasure 罪誘之唇」蛋糕,造型根本神還原了呸姐的美唇,為天下恩愛的情侶們提供了能夠向對方「暗示」的法寶。

▼▼點圖買獨家限量蛋糕▼▼

▲皇后陛下推出「Guilty Pleaseure 罪誘之唇」系列情人節蛋糕,只在「Her和她」獨家販售,共有4款,每款限量30個,各1,940元。點我購買。

蔡依林製作翻糖蛋糕的實力是受到專家認證的,身為皇后陛下Your Majesty品牌創意總監,品牌的每件作品都不馬虎。皇后陛下為情人們發想了「Guilty Pleasure 罪誘之唇」系列,以嘴唇形狀造型貫穿四款翻糖蛋糕,創意十足,眼尖的歌迷們一定會發現,每款蛋糕名都取自蔡依林《甜秘密 Sweet Guilty Pleasure》的歌詞,「Baby it’s not just piece of cake」這真的不只是一塊蛋糕,而是我想要你的證據。

#忍耐的表情

咬著下唇的模樣完美呼應了「忍耐的表情」,看到情人藏匿不住強烈的渴望,送出這款蛋糕彷彿就是在說:「別忍了,快來吧!」

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「忍耐的表情」,限量30個,1,940元。點我購買。

#想要你

「覺得很想你,覺得很想要你」用舌頭舔一舔上唇,再抿一抿,充滿誘惑與挑逗的意味,就像直白露骨的說:「想要你。」

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「想要你」,限量30個,1,940元。點我購買。

#無法抗拒

嘟嘴的造型多了一分俏皮感,表示已經再也「無法抗拒」,想要直接親上去!

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「無法抗拒」,限量30個,1,940元。點我購買。

#Sweet Guilty

「被我調戲,是不是超開心」,你就像含在我嘴裡的糖,感受濃情蜜意慢慢的融化、吞嚥成為我的一部分,你就是我的「Sweet Guilty」。

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「Sweet Guilty」,限量30個,1,940元。點我購買。

各位愛侶們,以上四款嘴唇造型的翻糖蛋糕,是否都呼應了你內心的渴望?另外,如果想與曖昧對象、初交往不久的男/女友有更進一步的發展,不妨獻上蔡依林為大家製作的「Guilty Pleasure 罪誘之唇」,將你的暗示與慾望在情人節這天讓對方知道!

►►看完整蛋糕系列+更多情人節好物