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過年端這道直接完勝！日本爆紅花束鍋塞滿澎湃食材，造型超華麗

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@map_jalan、@panta_rhei.h

過年年菜要吃什麼呢？最近日本網路上出現一款話題食物，大大的湯鍋裡居然被塞了滿滿的花朵，就如同一把巨大的花束！仔細一看才發現，裡面的花其實是用食物做成的，把紅蘿蔔、金針菇、各種蔬菜捲成玫瑰與葉子的模樣，在鍋子裡緊密排列，就完成了這個超豪華的「花束鍋」。

▲花束鍋。（圖／翻攝自IG@map_jalan）

「花束鍋」（ブーケ鍋）的hashtag在twitter或instagram上面都超紅，有許多網友曬照分享自己製作的花束鍋。基本的做法會把紅蘿蔔、白蘿蔔削成薄片，搭配火鍋肉片捲成玫瑰的模樣，緊密擺放在鍋裡，再把金針菇、蔬菜葉片捲在一起或插著點綴，看起來是不是很像放了滿天星、枝葉裝飾的花束呢～

如果想要更進一步，也可以將蘿蔔、山藥等根莖類，雕刻成小花模樣放在裡面，或是用食物製作出可愛的卡通角色放在鍋中。基本上鍋內材料可依自己喜好調整並發揮創意，也有人使用全素的食材，一樣看起來很華麗。

除了花束鍋，日本之前也流行過美美的花束可麗餅，位於日本廣島的可麗餅店Eternity Crepe，會將季節水果切片，在可麗餅上排列成花朵模樣。像現在當季的鮮紅草莓排成花朵，真是讓人垂涎欲滴～還有無花果加青葡萄、奇異果加桃子等新鮮組合，完全漂亮到捨不得吃啊！

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關鍵字：

花束鍋, 火鍋, 日本, 食物, 花束
fashion.net

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