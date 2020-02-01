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小心隱性渣男！人人暖「中央空調」3大特徵　碰到快遠離

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▲隱性渣男！人人暖中央空調3大特徵 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

近年來很流行「暖男」一詞，常用來形容對女生溫柔體貼、細心呵護、設想周到的男性，不少女生都渴望有一個暖男男友，但是如果他的暖不是只對你，而是對每個異性都很好，那就要小心了，你遇到的不是暖男，而是人人暖的「中央空調男」，他的「暖」不是真心，只是一種撩妹手段。這種以「暖」偽裝的隱形渣男通常都有3種特徵，快點記好，下次就不會再暖男、渣男傻傻分不清了！

▲隱性渣男！人人暖中央空調3大特徵 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.異性朋友、「哥兒們」很多

通常中央空調型男人的交友圈會充斥著非常多異性，身邊的異性甚至比同性還多，而且會有很多被稱為「哥兒們」「好兄弟」的異性朋友，比較親近的男性朋友相對較少，且在其他男生口裡有著「妹頭」稱號。

▲隱性渣男！人人暖中央空調3大特徵 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.面對異性很有耐心

通常「人人暖」男人都是個很好的傾聽者，但只限於面對異性的時候。他們會很有耐心的聽女生講任何事，就算他不喜歡、不感興趣的話題，也會掩飾地很好，不會表現出來，還會適時的給些安慰和建議，甚至會好像「很有義氣」地跟女生說以後有不開心、煩惱的事都可以找他。

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▲隱性渣男！人人暖中央空調3大特徵 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.不主動公開兩人關係

中央空調男的通常生活也滿多采多姿，而且因為女生朋友多，IG、臉書等社交平台上常可看到他被女生tag出去玩或是他和一群異性朋友的合照，而他也不太會發你們兩人合照或主動提及你，你出現的頻率甚至比他那些「好哥兒們」還低。他這樣做並不是因為視你為珍寶，怕你被搶走，純粹只是怕你們兩個的關係會妨礙他去「暖」其他女孩。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 渣男, 暖男, 中央空調, 人人暖, 辨識, 特質, 特徵
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