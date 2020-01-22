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GD剪「旁分頭」回歸時裝周！首秀獻給姐姐　穿女裝不忘配夾子

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編輯 ／Duke

眾所屬目的CHANEL（香奈兒）2020秋冬高訂大秀正式登場，受到「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）欽點的時尚寵兒G-Dragon（權志龍）也參與了這場盛會，這也是G-Dragon退伍後的第二個時裝大秀，因為他第一場獻給姐姐創立的WE11DONE品牌發布會。

▲GD參加巴黎時裝周。（圖／達志影像、美聯社、翻攝自微博@XxxxiGDya）

▲G-Dragon回歸時裝周的第一場秀獻給姐姐創立的WE11DONE。（圖／翻攝自微博@XxxxiGDya）

這次飛往巴黎參加WE11DONE與CHANEL時裝大秀，G-Dragon以全新造型向世人宣告他的回歸。參加WE11DONE發布會時，他以一身水藍色的DIOR西裝搭配黑色系的圍巾與WE11DONE別針徽章包款，腳上則是踩著自家品牌Peaceminusone聯名Nike推出的Air Force 1，最後再輔以Peaceminusone標誌性的Logo別針與鐵夾等配件出席。

來到CHANEL時裝大秀，G-Dragon選擇著用淺紫色軟呢外套搭配深色襯衫與九分直筒褲，雖說是女裝系列，但卻難不倒這位明星對於時尚的掌握度，除了服飾以外，G-Dragon頭上配戴的報童帽與特製的Chanel Girl Bag也非常搶眼。

粉絲也發現GD穿著的小細節，在服裝不同地方皆會夾上鐵夾，有紅有綠，與其他配件搭在一起絲毫無違和感，反而成為新潮流，而GD夾的鐵夾正是他個人品牌「PEACEMINUSONE」出的單品之一，單價不低但每次推出都會賣到缺貨。

▲GD參加巴黎時裝周。（圖／達志影像、美聯社）

▲G-Dragon著用淺紫色軟呢外套搭配九分直筒褲，而報童帽與特製的Chanel Girl Bag也非常搶眼。（圖／達志影像／美聯社）

另外，G-Dragon自退伍後，參與各大活動都是戴著帽子，不過，WE11DONE發布會時，G-Dragon便公開全新髮型，當中他以一頭俐落的「短黑髮旁分」出席，而這樣的造型只需利用髮膠與定型液就能輕鬆抓出，是非常好整理的髮型。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

CHANEL, 老佛爺, G-Dragon, 時裝大秀, 高訂, WE11DONE, 巴黎, DIOR西裝, Peaceminusone, Nike, AirForce1, GirlBag, 髮型, 短法旁分
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