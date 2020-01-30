大腸髮圈是2020流行趨勢！材質對了更加分　IG部落客示範三種最時髦綁法

編輯／Linda 圖／翻攝自IG＠chiaraferragni、@haileybieber、@s0phieramaekers、@gxsia、@khengchan_、@waikeezy

耐用又款式多的大腸髮圈是每個女孩都很熟悉的髮飾品，根據Pinterest年初報告顯示大腸髮圈的搜尋量整整上升了6309%，將很有可能成為2020最流行的髮飾！但也不是任何大腸髮圈都跟時髦扯得上關係，唯獨皮革或是絲質材質的款式會受到歡迎，而靜電布料材質的大腸髮圈則會被淘汰，一起來看看要怎麼輕鬆駕馭大腸髮圈吧！

帥氣高馬尾、包頭

時尚部落客Chiara Ferragni私下很喜歡綁高馬尾，常用亮色系的大腸髮束作為穿搭的小亮點，簡單的時裝配以帶有巧思的髮束，時髦程度立馬提升！

超模Hailey Bieber以混搭街頭風為名，她的日常髮飾正是大腸髮圈，利用當天穿搭色系去挑選適合顏色的髮圈，就會毫無違和感。

法式低包頭

用大腸髮圈綁低包頭的迷人之處在於創造一種休閒懶散的氛圍，隨意搭上裙裝就會很有法式風情。

優雅公主頭

短髮的女孩可能煩惱髮型能做的變化不多，其實運用大腸髮圈綁公主頭，就會增添多重層次感，活潑俏麗又氣質！

綁帶大腸髮圈

款式上可以選擇綁帶式的大腸髮圈，既可以變化成蝴蝶結也可以單純垂放有似絲巾的形式，輕易打造不同風格！

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