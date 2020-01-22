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舒淇樂收寶格麗麻將組喊「打起來」　精品級設計只送不賣

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▲▼寶格麗麻將舒淇 。（圖／翻攝舒淇IG）

▲寶格麗代言人舒淇收到品牌特製的麻將組。（圖／翻攝sqwhat IG）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年將至，名媛、明星們紛紛曬出精品品牌贈送的新年賀禮，除了品牌最新商品、花束或精心設計的紅包袋，最搶眼的莫過於寶格麗（BVLGARI）特製的麻將組禮盒了，包括舒淇、孫芸芸、蕭敬騰、Melody都收到豪華麻將組，舒淇直接標註「打起來」，Melody則興奮地說要好好學打麻將了。

▲▼ 寶格麗麻將Melody 。（圖／翻攝Melody IG）

▲Melody也收到寶格麗送的特製版麻將組。（圖／翻攝melodykliu IG）

寶格麗喜氣又好看的麻將組，讓收到大禮的群星齊聲讚美，認為新年要發大財了，可惜寶格麗這組精品級麻將，是送給VIP的特別版設計，只送不賣，粉絲只有羨慕的份了。

▲▼LV撲克牌骰子 。（圖／翻攝LV官網）▲▼LV撲克牌骰子 。（圖／翻攝LV官網）▲LV ARSÈNE 撲克牌連收納袋（左）16,300元，骰子盒22,300元。（圖／翻攝LV官網）

過年除了與親友打麻將，少不了與一起玩骰子或撲克牌娛樂一下，LV（Louis Vuitton，路易威登）推出霓虹色調的骰子組，裝在透明樹脂盒中的5顆骰子飾以LV Initials標誌和經典的Monogram花卉圖案，配搭皮革手柄方便攜帶；LV同時有撲克牌與精美的收納袋組，小巧設計可隨身帶著走，而Tiffany旅行撲克牌遊戲組則是奢華級，內含100個內嵌金屬環籌碼與撲克牌，定價高達96,000元。

▲▼Tiffany撲克牌 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany旅行撲克牌遊戲組96,000元。（圖／Tiffany提供）

關鍵字：

舒淇, 蕭敬騰, Melody, 孫芸芸, 寶格麗, BVLGARI, Tiffany, LV
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