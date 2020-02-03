蔡依林翻糖品牌傳授表白新招！「皇后陛下」獨家紅唇蛋糕　嘟嘴、吐舌示愛穩贏

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厭倦情人節總是送巧克力、玫瑰的老套招數嗎？翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」與電商平台「Her和她」合作，獨家推出４款超搞怪「Guilty Pleasure 罪誘之唇」情人節限定系列蛋糕 ，注入創意總監蔡依林（Jolin）的呸式美感，以不同造型紅唇表達處於不同感情階段的你，用它表白絕對穩贏，每款蛋糕限量30個，獨特性滿分。

▲皇后陛下推出「Guilty Pleaseure 罪誘之唇」系列情人節蛋糕，只在「Her和她」獨家販售，共有4款，每款限量30個，各1,940元。點我購買。

皇后陛下Your Majesty 是蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌，她擔任創意總監，不同於一般翻糖蛋糕的可愛印象，而是結合Jolin怪美的呸式美學，包括恐龍、球鞋、精品包通通能變成翻糖蛋糕，讓收到的人驚喜滿滿。

針對情人節，皇后陛下與Her和她聯手，推出了4款只在Her平台販售的限量「Guilty Pleaseure 罪誘之唇」 蛋糕，顧名思義在紅唇造型上做出變化，像是有著忍耐表情的紅唇，採用上排牙齒咬著下唇的暗喻方式，呈現出對於情人的複雜情感；交往久一點的時候則可以送出「想要你」款式，以舌頭舔著上唇的逗趣模樣，表達對於戀人的迷戀，收到這款絕對會貼近彼此距離。

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「忍耐的表情」，限量30個，1,940元。點我購買。

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「想要你」，限量30個，1,940元。點我購買。

看到系列中名為「Sweet Guilty」的紅唇蛋糕，呸粉們應該都知道由來了，正是蔡依林2018年的歌《甜秘密》：「被我調戲，是不是超開心」、「甘心樂意高超的甜秘密」，曲中歌詞將調情化作可愛的甜秘密，所以這款不只是男生可以送禮給女孩，女孩也能用Sweet Guilty表達自己的感情。除了戀人款式還有超適合曖昧時期的「無法抗拒」，因為紅唇微微嘟起，讓對方一看就明白意義，誰說表白要開口說話，這款搞怪翻糖蛋糕送到他／她手裡就成功。

►►看完整蛋糕系列與更多情人禮

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「無法抗拒」，限量30個，1,940元。點我購買。

▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「Sweet Guilty」，限量30個，1,940元。點我購買。