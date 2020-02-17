包・開箱／DIOR男生肩背包超燒心！貼心隔層　不用帶皮夾就能出門

▲DIOR MEN Oblique緹花肩背包方便實用。（圖／記者林明瑋攝）

編輯／Duke

DIOR向來是女裝奢侈品的代名詞，其經典的Oblique緹花設計更讓人為之瘋狂，不過，近幾年男裝部門在新任創意總監Kim Jones的帶領下，推出不少令人驚豔的系列，隨著DIOR MEN 2020春夏系列正式開賣，一款運用Oblique緹花布料的肩背包，成為男士不可或缺的單品，《ET FASHION》現在就開箱給你看！

▲DIOR Oblique緹花肩背包，40,000元。（圖／記者林明瑋攝）

▲實背照。（圖／記者林明瑋攝）

相較於女士，男士在包款上的需求不高，故挑選經典款為最佳選擇。此款肩背包採Oblique緹花布料打造，並配有尼龍製作的可拆式肩背帶，肩背帶上「Christian Dior」字樣也讓穿搭更加多元。另外，包款在金屬原件的設計上也相當用心，分別在雙D環、拉鍊、扣環以及肩帶調整環上刻有DIOR字樣，進而呈現DIOR多年以來的精湛工藝。

▲肩背包採用黑、米兩色Oblique緹花布料打造，並配有尼龍製作的可拆式肩背帶。（圖／記者林明瑋攝）







▲Christian Dior字樣能讓穿搭更加多元。（圖／記者鄧光惟攝）







▲金屬原件皆刻有DIOR字樣。（圖／記者鄧光惟攝）

打開後共有兩個夾層可以放置個人物品，前方為配有三個卡層與票券夾層的空間，不用帶皮夾出門，就能收納鈔票、信用卡等，後方夾層可以放置面紙、濕紙巾、耳機等物品，對於一般隨身物簡單，只需帶錢和卡片、耳機、手機、鑰匙的男士來說，是最合適的尺寸。

▲共有兩個夾層可以放置個人物品。（圖／記者林明瑋攝）







▲前方配有三個卡層與放置手機的空間。（圖／記者林明瑋攝）







▲後方可以存放面紙、濕紙巾、耳機等物品。（圖／記者林明瑋攝）

除了經典的黑、米花色以外，DIOR 2020男裝春夏系列還推出藍、米兩色的同款Oblique緹花肩背包。其中，有一款取材自2000年高訂系列的「journaux」報紙印花肩背包，是與藝術家Daniel Arsham共同打造的包款，並使用頂級小牛皮製成，這款包相當輕巧，其實不只男生背適合，女生背也很好看。

▲藍、米兩色Oblique緹花肩背包，皆為40,000元。（圖／翻攝自DIOR官網）

▲DIOR And Daniel Arsham報紙印花肩背包，44,000元。（圖／翻攝自DIOR官網）

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