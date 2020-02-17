fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／DIOR男生肩背包超燒心！貼心隔層　不用帶皮夾就能出門

> >

▲DIOR MEN Oblique緹花肩背包方便實用。（圖／記者林明瑋攝） 

編輯／Duke

DIOR向來是女裝奢侈品的代名詞，其經典的Oblique緹花設計更讓人為之瘋狂，不過，近幾年男裝部門在新任創意總監Kim Jones的帶領下，推出不少令人驚豔的系列，隨著DIOR MEN 2020春夏系列正式開賣，一款運用Oblique緹花布料的肩背包，成為男士不可或缺的單品，《ET FASHION》現在就開箱給你看！

▲DIOR包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR Oblique緹花肩背包，40,000元。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲實背照。（圖／記者林明瑋攝）

相較於女士，男士在包款上的需求不高，故挑選經典款為最佳選擇。此款肩背包採Oblique緹花布料打造，並配有尼龍製作的可拆式肩背帶，肩背帶上「Christian Dior」字樣也讓穿搭更加多元。另外，包款在金屬原件的設計上也相當用心，分別在雙D環、拉鍊、扣環以及肩帶調整環上刻有DIOR字樣，進而呈現DIOR多年以來的精湛工藝。

▲DIOR包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲肩背包採用黑、米兩色Oblique緹花布料打造，並配有尼龍製作的可拆式肩背帶。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR包開箱。（圖／記者鄧光惟攝）

▲Christian Dior字樣能讓穿搭更加多元。（圖／記者鄧光惟攝）

▲DIOR包開箱。（圖／記者鄧光惟攝）

▲DIOR包開箱。（圖／記者鄧光惟攝）

▲金屬原件皆刻有DIOR字樣。（圖／記者鄧光惟攝）

打開後共有兩個夾層可以放置個人物品，前方為配有三個卡層與票券夾層的空間，不用帶皮夾出門，就能收納鈔票、信用卡等，後方夾層可以放置面紙、濕紙巾、耳機等物品，對於一般隨身物簡單，只需帶錢和卡片、耳機、手機、鑰匙的男士來說，是最合適的尺寸。

▲DIOR包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲共有兩個夾層可以放置個人物品。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲前方配有三個卡層與放置手機的空間。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR包開箱。（圖／記者林明瑋攝）

▲後方可以存放面紙、濕紙巾、耳機等物品。（圖／記者林明瑋攝）

除了經典的黑、米花色以外，DIOR 2020男裝春夏系列還推出藍、米兩色的同款Oblique緹花肩背包。其中，有一款取材自2000年高訂系列的「journaux」報紙印花肩背包，是與藝術家Daniel Arsham共同打造的包款，並使用頂級小牛皮製成，這款包相當輕巧，其實不只男生背適合，女生背也很好看。

▲DIOR包開箱。（圖／翻攝自DIOR官網）

▲藍、米兩色Oblique緹花肩背包，皆為40,000元。（圖／翻攝自DIOR官網）

▲DIOR包開箱。（圖／翻攝自DIOR官網）

▲DIOR And Daniel Arsham報紙印花肩背包，44,000元。（圖／翻攝自DIOR官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

DIOR, 包開箱, Oblique, 緹花, KimJones, 2020男裝春夏, 肩背包, ChristianDior, 高訂, journaux報紙印花, DanielArsham, 小牛皮
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

牙醫師：吃飽後「一個動作」　還原清新口氣、比刷牙更健康

牙醫師：吃飽後「一個動作」　還原清新口氣、比刷牙更健康

「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味

偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味

女孩們注意了！男生曖昧期的4大地雷　踩了直接掰 孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝 奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳 肯德基聯名Crocs，炸雞懶人鞋超搞怪　立體雞腿看了好餓 出門血拼時，你可能也做過這10件尷尬小事：沒標價的八成買不起 凱特王妃罕見「軍裝風」美翻全場　不畏低溫硬擠微笑超親民 泫雅點淚滴、歐陽娜娜畫雀斑引模仿潮！盤點女星5款特殊話題妝容

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面