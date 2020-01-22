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戴口罩不夠！網激推「精油乾洗手」，啟動天然防護力

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▲▼ 網激推「精油抗菌乾洗手」啟動防護力 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲流感病毒、武漢肺炎肆虐，隨身攜帶乾洗手最安心。（圖／翻攝自IG/bondiwash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

過年期間，拜訪好友、走春是必備的新年禮俗，但人與人之間的頻繁接觸，正也是流感病毒傳播的好時機。要遠離流感病毒，除了要正常飲食睡眠之外，隨身攜帶一些天然抗菌好物，更能增強抵抗力，全面啟動天然防護力。

▲▼ 網激推「精油抗菌乾洗手」啟動防護力 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Bondi Wash 塔斯曼尼亞胡椒 & 薰衣草防護乾洗手，50ml，480元。

100%植物來源成分，百分百無毒，不只幫助手部維持潔淨感，也可當作外出時的清潔噴霧，如馬桶坐墊、桌椅、手推車等。塔斯曼尼亞胡椒帶有淡淡木質香氣，完美的襯托出澳洲薰衣草的放鬆氣息。配方還添加了包括佛手柑、迷迭香和雪松等珍貴的精油。

▲▼ 網激推「精油抗菌乾洗手」啟動防護力 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Neal's Yard Remedies 防護噴霧乾洗手，50ml，430元。

隨身型手部噴霧，天然植物精油調和金縷梅純露，讓雙手保持清潔及潔淨感。質地輕盈、便利的防護噴霧，特別適合感冒季節、人多的聚會場合、郊遊野餐及日常使用。

▲▼ 網激推「精油抗菌乾洗手」啟動防護力 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Grown Alchemist 水感防護乾洗手，50ml，580元。

含有玻尿酸和抗氧成分的高保濕防護乾洗手，特製噴頭使水霧特別細緻，可瞬間使雙手保有潔淨感、補充雙手肌膚水份、延緩手部肌膚老化，並以金盞花萃取物舒緩手部肌膚不適。

▲▼ 網激推「精油抗菌乾洗手」啟動防護力 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

萬用精油小妙方，打掃事半功倍

居家打掃也可適時添加天然精油，如柑橘類的精油，皆具有去油污的效果，比如說用小蘇打粉加甜橙精油，效果加倍。茶樹加檸檬抗菌又除臭，很適合浴廁清潔也可當香氛配方。尤加利抗蟎效果好，特別適合清潔布類製品。

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關鍵字：

精油, 抗菌, 流感, 病毒, 消毒
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