貓掌肉球小物戳起來超療癒　毛絨絨化妝包、小手手眼罩萌爆

編輯／Emily 圖／翻攝自felissimo.co.jp

貓咪身上的魅力點之一，絕對是軟軟的貓掌肉球，掌印模樣可愛之外，戳起來軟Q好療癒～日本常賣許多造型小物的Felissimo，就推出了多款以貓掌肉球為靈感的商品，有毛絨絨的貓掌化妝包、眼罩、毛巾等等，全都很萌又實用，貓奴們怎麼能錯過！

#貓掌毛絨絨化妝包

這款毛絨絨化妝包是抽繩的束口袋，全部覆蓋著超好摸的毛毛，束起來之後，背面看起來就像貓爪，翻過來另一面則做了可愛的貓掌肉球圖案，戳下去一樣很柔軟。

有白色、棕色、灰色三種款式，容量夠大可以裝化妝品等雜物，售價1,755日圓（約台幣478元）。

#貓掌造型眼罩

能被貓咪的小手蒙住眼睛一定超療癒～這款眼罩做成貓咪手掌造型，本身材質柔軟舒適，覆蓋在眼睛上，可以舒緩疲勞，裡面附有小口袋，可以放入保冷劑或香包。貓掌花紋有棕色、黃色、灰色三款，另一面則做出粉嫩的小肉球，售價1,075日圓（約台幣292元）。

#貓掌印毛巾

這款毛巾有淺淺的貓掌印紋，右下角則有刺繡貓咪圖案，將毛巾捲成一坨，裝成一盒看起來超像麻糬，既可愛又實用！有紫紅、深紫、黃、綠四種顏色，售價965日圓（約台幣262元）。

#貓掌杯杯

除了Felissimo有推出貓掌小物，日本ADERIA也推出了一款超萌的貓掌肉球玻璃杯。造型完全仿造貓咪的腳，將貓爪部份做出來，杯底則有粉紅色的掌印圖案，杯身上的紋路則有咖啡色虎紋、黑色乳牛紋和雙色花紋三種款式，全部花色都超Q，實在無法抉擇～

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▲貓掌肉球玻璃杯售價台幣399元。（圖／翻攝自pinkoi.com）

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