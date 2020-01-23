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艾瑪華森親自參與並推出「時尚足跡計算機」，五分鐘測你的衣櫃有多髒

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▲艾瑪華森於貼文分享「時尚足跡計算機」。

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@emmawatson、截圖自網站How dirty is your closet

近來澳洲大火災情慘重，許多名人們都不吝捐獻支援，除了出錢出力極力挽救之外，也更加喚醒了民眾的環保意識，日前演員艾瑪華森（Emma Watson）便在Instagram上分享了一個「時尚足跡計算機」（Fashion Footprint Calculator），希望藉由自己的力量，讓大家意識到自己在服裝上的消費習慣對環境造成多少負擔。

▲艾瑪華森。（圖／翻攝自艾瑪華森IG）

艾瑪華森一直以來都十分關注環保議題，此次更與節約商店thredUP一同推出、並親自參與這款「時尚足跡計算機」，貼文中也提到：「我們的衣櫃對環境與氣候的影響，遠遠超過你的想像。」呼籲大家從頭審視自己的消費、洗滌以及丟棄衣服的習慣，只要花五分鐘回答11道簡單的題目，就能夠計算出你的「時尚足跡」，以及每年的碳排放量。

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問題包括購買服裝的頻率、種類與管道，洗滌衣物的頻率與習慣，呼籲大家除了不要盲從於快時尚，購買真正喜歡、需要的衣服，且選擇服裝時亦應該了解其生產過程，並盡量讓衣料都能被永續利用，少送乾洗、不用烘乾機，盡量風乾，這些小動作都能為地球節約超越你想像的碳排放量。

▲艾瑪華森。（圖／翻攝自艾瑪華森IG）

▲艾瑪華森。（圖／翻攝自艾瑪華森IG）

▲艾瑪華森。（圖／翻攝自艾瑪華森IG）

▲以小編的測驗結果為例，「時尚足跡」約落在中低位置，而碳排放量則是每年549磅，雖然比全球平均1620磅少了許多，卻足夠從舊金山飛到洛杉磯3.5次！

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關鍵字：

艾瑪華森, Emma Watson, 環保, 碳排放, 時尚足跡計算機, Fashion Footprint Calculator
fashion.net

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