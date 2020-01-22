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想脫單靠Swatch　情人節錶直接告白

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▲▼Swatch情人節錶 。（圖／Swatch提供）

▲Swatch 2020年情人節特別版腕錶 1月23日正式上市。（圖／翻攝Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歡度農曆年後，緊接著就是放閃無極限的西洋情人節了，還處於曖昧期、苦惱不知該如何表白？送上Swatch為西洋情人節打造的特別版腕錶「愛的告白」，對方就懂了！因為外包裝是火紅的情書信封造型，打開來錶面直接秀出點綴紅心的情書，無須拐彎抹角，直白表達愛意。

▲▼Swatch情人節錶 。（圖／Swatch提供）

▲Swatch情人節特別版腕錶愛的告白2,700元，附情書造型的特殊包裝。

Swatch今年以情書為靈感打造情人節特別版腕錶，面盤中央裝飾情書外，最大驚喜是12時位置的日期窗，竟有各式的表情符號傳遞愛的訊息，包括愛心、閃電、紅唇、鑽石與火焰等圖案，甜蜜指數破表，全球限量5,020只，限量加持更誘人；品牌同時推出面盤點綴螢光愛心圖案、藍色錶帶飾以愛神之箭的GN267 FLASH OF LOVE愛超閃腕錶，以及紅色錶帶呈現心型印花圖案的GR182 HEART LOTS愛滿載腕錶，相當討喜。

▲▼Swatch情人節錶 。（圖／Swatch提供）▲▼Swatch情人節錶 。（圖／Swatch提供）

▲Swatch GR182 HEART LOTS愛滿載腕錶（左）2,050元，GN267 FLASH OF LOVE 愛超閃腕錶2,200元。

沒有心型圖案裝飾，CASIO靠復古風對錶贏得情人目光，靈感源自90年代運動服的配色，創作格紋線條搭配復古桃紅、亮紫與白色的DW-5600THB與DW-5700THB系列，上下錶帶採撞色設計，更顯活潑，當中DW-5600THB與DW-5700THB可與BABY-G的BGD-560THB與BGD-570THB組成情侶對錶，一起戴上大方放閃。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK推出復古風的情侶對錶，G-SHOCK DW-5700THB-7腕錶2,900元，BABY-G BGD-560THB-7腕錶2,500元。

關鍵字：

Swatch, G-SHOCK, 西洋情人節
fashion.net

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