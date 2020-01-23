這樣用才對！口罩3層各有功能絕不能反戴　濕紙巾配肥皂洗手更有效

編輯／Linda

大陸武漢2019新型冠狀病毒肺炎，讓全台陷入恐慌，包括日常的清潔、消毒，都是重要功課，例如進出醫院、公共場合戴口罩、盡量不要陪同看診，平時勤洗手消毒外，也可搭配使用除菌效果佳的溼紙巾，減少病毒傳遞機會。

無論口罩或濕紙巾，看似簡單大家都用過，其實有正確的使用方式，注意小細節，才更能保護自己。

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口罩正確用法

1. 有色面（或常見的藍、綠色面）朝外，白色面朝內，因為外層有防潑水處理，可防飛沫傳染，中央靜電層過濾細菌，最內層為吸水材質，讓佩戴者的口沫能稍微吸收。

2. 鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下巴，若必要可打結調整鬆緊帶長度，維持臉部密合度。

3. 如有沾到口鼻分泌物，應立即更換。

切記如果不當使用口罩，不但不能減少病毒的傳播，反而會增加感染的風險性。

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濕紙巾正確用法

1. 不要重複使用：濕紙巾跟口罩一樣是單次性使用的衛生用品，如果多次使用不但不能完整清除細菌，還有可能轉移細菌至其他地方。

2. 建議外出使用：濕紙巾的方便在於好攜帶，是外出清潔的好幫手，但使用濕紙巾不等於洗手，最好的消毒方法還是搭配肥皂清洗。

3. 不要直接擦眼睛：多數濕紙巾並不只含有水的成分，因此不宜用濕紙巾直接擦拭眼睛。

4. 開封後請封好保存：開封後的濕紙巾記得要把密封條貼緊，也不能放置在太陽直射和溫度高的地方，以防止水分蒸發，清潔效果變差。

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