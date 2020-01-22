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楊冪大秀美腿卻踩「全世界最多人討厭的鞋」　網看傻：唯一敗筆

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▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪美腿已成招牌 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪筆直美腿已成招牌，近日工作室曝光一系列海灘美照，楊冪穿著襯衫搭配短褲，以「下衣失蹤」的方式大秀白皙長腿，不過卻發現他腳踩一雙CROCS白色洞洞鞋相當突兀，獨特審美連粉絲都難以欣賞。

▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪工作室曝光美照，下衣失蹤大秀美腿 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

楊冪逆齡五官搭配一雙纖細美腿總是擄獲粉絲芳心，昨（22日）楊冪工作室曝光一系列精修美照，站在海灘邊的楊冪，放下烏黑長髮迎風飄舞，穿著清涼藍白條紋襯衫，搭配黑色迷你短褲，詮釋「下衣失蹤」的迷人姿態。

而筆直白皙的美腿更是大放送，楊冪時而抬腿時而坐下翹腳，一手托腮相當隨興，不同角度都讓人相當驚艷，不過視線向下移動，卻驚見楊冪腳踩一雙CROCS白色洞洞鞋，仔細一看，鞋面還放上了楊冪的姓名縮寫開頭「YM」以及小蜜蜂等Logo。

▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪完美上半身，唯獨腳上踩的CROCS白色洞洞鞋不被網友買單。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

其實該鞋款曾獲得英國獨立報封為「全世界最多人討厭的鞋」，果然畫面一曝光就引來粉絲熱議，網友狂酸：「獨特審美實在難以欣賞」「連楊冪都無法拯救的鞋」。一連串評論之後謎題才終於揭曉，原來楊冪是行使品牌全球代言人職責，相當敬業拍攝美照，即便鞋款不被粉絲買單，美腿依舊獲得大家一面倒肯定。

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關鍵字：

楊冪, 微博, 工作室, CROCS, 洞洞鞋
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