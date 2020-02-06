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香水一下就沒味，可能是你忽略了噴香4大關鍵！過度摩擦最糟糕

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▲噴香水4大關鍵！過度摩擦最糟糕。（圖／翻攝IG,pexels）

▲噴香水看似簡單，但噴錯會破壞香氣還縮短留香時間。（圖／翻攝IG @bilbo_park）

記者張毓容／台北報導

美好的香氣人人愛，適時的噴灑香水不僅能讓自己心情愉悅，更能提升魅力和好感度，但買了一堆香氛在手，你真的會噴嗎？你是否也常覺得香水一下就沒味道了？或是不小心過濃好困擾？快來把噴香4大關鍵學起來，「懂噴」才能完美呈現香氣、延長留香時間不浪費！

▲噴香水4大關鍵！過度摩擦最糟糕。（圖／翻攝IG,pexels）

▲香水除了噴在大家熟悉的手腕、脖頸處，還有腳踝、小腿肚或是腰部都很適合。（圖／翻攝pexels）

1.不只手腕可噴香

噴灑香水不僅能噴在手腕上，其實全身上下還有很多局部也很適合，對香水不會過敏的人，可噴灑之處就更多，建議距離肌膚10～15cm，依照個人喜好可選擇噴在手腕或手肘內側、耳後、鎖骨、腳踝、小腿肚等處。

還有一個超心機的隱藏位置——腰部，有男友的人一定要學起來，這樣男友抱過你或摟過腰後，手上就會沾染一些餘香，讓他時刻都能想著你。

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 2.過度摩擦會破壞香氣

不少人噴香水時都有錯誤習慣，噴在一隻手腕或手肘內側後，就拿另一隻手不停按壓、摩擦，再在身上到處亂按，想將香水帶到其他處，但其實這樣反覆按壓、過度摩擦會破壞香水的氣味分子，不僅會影響香氣的呈現，還會導致留香時間變短。

正確的香水噴髮是噴在一隻手腕脈搏處後，用另一隻手腕輕輕互碰一下，接著輕按脖子或胸口或任何想留香之處，但記得按一下就夠了，不要過度按壓，也不要摩擦。

▲噴香水4大關鍵！過度摩擦最糟糕。（圖／翻攝IG,pexels）

▲直接拿香水噴灑在頭髮上，不僅傷害髮質，也容易傷害頭皮。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley）

3.讓髮絲帶香的正確方式

除了噴在身上，想讓髮絲也帶有香香的氣息，千萬別直接拿香水對著頭髮噴，這樣不僅會傷害髮質，也容易噴到頭皮，而引起頭皮敏感不適，而且容易造成一處味道過濃，反而讓人反感。

比較好的方式有兩種方法，第一種是許多歐美人士都愛用的「天女散花法」，也就是將香水高舉過頭頂噴1下，再走過去「香水霧」中，能讓香氛自然地散落在頭髮和身上；第二種則是將香水距離15～20cm噴在梳子上，再用梳子梳過髮尾即可。

4.噴香的好時機

大多數人都是在出門前噴香水，其實洗完澡後也是噴香水的好時機，尤其是塗完身體乳後，濕潤的肌膚能讓香氣留香更久。

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關鍵字：

香水, 香氛, 香精, 噴香, 留香, 時間, 香味, 香氣
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