【奧斯塔羅】想換新工作　農曆年後求職運勢如何？

大環境不好

連求職常常碰壁

如果目前有正在求職的朋友

趕快和奧斯一起來看看

農曆年後的求職運勢如何吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，這樣的牌組代表理想發展以及貴人運勢，若是目前在求職的朋友選到這組牌，接下來的求職運勢挺旺的，因為這樣的牌組有貴人的意思，所以奧斯建議你找工作時，可以多向周遭朋友請教或利用人脈，將會有機會找到理想的工作。另外，若是目前正思考是否要離職的朋友，奧斯也會建議你可以勇敢一點。

牌ll

選到這組牌的朋友，你要多積極一點，畢竟，這樣的牌組代表停滯思考與原地不動，若是想問求職運勢，狀況多半不理想，主要原因來自自己的不積極，導致亂槍打鳥的狀態，建議你花點思考自己適合什麼工作，並逃離舒適圈。另外，找工作方面也要積極些，面對具有挑戰性的工作別感到畏懼，因為你勇敢接下才會有不錯發展唷！

牌lll

選到這組牌的朋友，接下來的求職運勢顯得差強人意，畢竟，這樣的牌組代表孤獨的智慧長者，因此接下來的運勢會有懷才不遇的狀況出現。不過，面對這樣的狀況或瓶頸，奧斯建議你稍稍調整一下自己的想法與理念，不然待業的狀況會在持續一段時間。

牌lV

選到這組牌的朋友，接下來的求職運勢還不錯，畢竟，這樣的牌組代表付出努力與收穫，若是這陣子很認真尋找工作，那你最近將有面試機會找上門，不過，這樣的牌組在金錢運勢來說較差強人意，因此薪資方面可能會不如預期喔！

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