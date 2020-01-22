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孫芸芸成「曬女魔人」　相差21歲母女拍嘟嘴照根本姊妹花

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▲▼孫芸芸女兒廖思惟 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸（左）與女兒廖思惟戴同款毛帽、耳環，一起做嘟嘴表情，根本是一對姊妹花。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸與廖鎮漢過往對一對子女保護有加，但1月初在微風集團尾牙上，首度帶正在澳洲讀大學的20歲長女廖思惟（Trinity）公開亮相，從此開啟孫芸芸的「曬女魔人」模式，她在公開IG帳號不時po出與女兒嘟嘴可愛照、或是一起逛台北當代藝術博覽會照片，並大方標註女兒。

▲▼ 廖鎮漢與女兒廖思惟 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2020微風集團尾牙，廖鎮漢（右）首度帶女兒廖思惟公開亮相。（圖／記者蔡惠如攝）
在微風尾牙首度面對媒體的廖思惟難掩緊張，當時表示雖然時尚風格與媽媽不太一樣，但仍會問她意見，未來不排除為微風百貨代言。41歲的孫芸芸一向是時尚指標，也只有女兒敢吐槽她的一身黑穿搭像小偷，不過兩人仍有相似風格的時候，曾同戴黑毛帽、圈式耳環，再一起做出嘟嘴的表情，相差21歲的母女檔，看起來根本是一對姊妹花。

▲▼孫芸芸女兒廖思惟 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸（右）與女兒廖思惟一起逛台北當代藝術博覽會。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

廖思惟的公開IG帳號則分享現在與幼年時超萌的側臉照，一樣的長髮、戴相同風格的大鏡面墨鏡做對比著實有趣，孫芸芸掩不住為人母的驕傲，留言「都是麻麻拍的」，母女倆親密情感不言可喻。

▲▼ 孫芸芸女兒廖思惟 。（圖／翻攝廖思惟IG）

▲廖思惟po出側臉照，與小時候的可愛照片做比對。（圖／翻攝trinityliao IG）

關鍵字：

孫芸芸, 廖鎮漢, 廖思惟
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