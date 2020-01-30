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不黏貓毛的衣服日本推特爆紅！想和寵物盡情擁抱，鏟屎官必買

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash、uniqlo.com、twitter@4696yuzu

身為鏟屎官一定有個共同的煩惱，主子在家中跑跳穿梭時，家中所有的家具、衣物都會黏上一堆毛，出門時用滾輪去除衣服上的毛，已經是例行公事。但日本最近有一款衣服在twitter上引發熱議，它的材質居然不會黏上貓毛，家裡有毛小孩的話，可要趕快購入了！

▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

日本一名網友在twitter上大推了一系列不會沾黏貓毛的服裝，引起許多家中有養寵物的人熱烈討論。

▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

這系列衣服是由日本國民品牌UNIQLO所推出，他們使用了DRY柔軟乾燥材質，主打速乾機能，不管拿去洗或流汗，都能快速變乾，這樣的材質不易黏毛，更不會留下寵物的爪痕。

▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

穿上這衣服就能省去用滾輪黏毛的時間，可以盡情跟你的貓貓狗狗擁抱磨蹭～目前台灣的UNIQLO有販售黑、白、灰、奶茶色、紅色等五種顏色的帽T，還有長版圓領T以及連帽外套，休閒舒適的風格超實穿。

▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

▲UNIQLO DRY柔軟休閒連帽上衣售價台幣590元。

▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

▲UNIQLO DRY柔軟休閒長上衣（左）、連帽外套（右）售價台幣790元。

除了身上穿的衣物會黏毛，家裡的家具也常常到處都是毛，尤其毛小孩老愛往棉被裡鑽，所以床單也超級需要不黏毛的材質。

▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

日本宜得利家居有一款不黏毛的床具也被網友大推，專門設計的材質不易沾黏寵物毛髮，就算有掉落的毛，也可以輕鬆的拍掉，跟家中寵物一起睡，也不怕搞得到處都是毛啦！

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▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

▲不沾貓毛衣服。（圖／翻攝自uniqlo.com）

▲不易黏毛的床具組售價3,045日圓（約台幣830元）。（圖／翻攝自nitori-net.jp）

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關鍵字：

貓咪, 貓奴, 不黏毛, 貓毛, uniqlo, 日本
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