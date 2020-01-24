【奧斯塔羅】新的一年招財進寶！過年期間增加偏財運的方法

今天除夕

奧斯要先跟各位拜個年

祝各位新年快樂

相信新的一年大家都想招財進寶

所以趕快和奧斯一起看看

今年財運開運方向吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l 紅包錢母

抽到這張牌的朋友，如果想要在過年期間增加自己的偏財運，建議你可以將拿到的紅包錢放在自己隨身皮夾或包包內，因為這張牌代表開始與萬物的起始，透過新年的紅包，並當作錢母來使用的話，將有助於你錢滾錢，因此想在過年期間好好贏一把的朋友，就趕快把收到的紅包錢放在皮包裡吧！

牌ll 廟宇走春

抽到這張牌的朋友，想要在過年期間增加偏財運，讓自己在牌桌上大殺四方的話，建議你多去廟裡走走，因為這張牌代表受上天眷顧，可以趁這幾天有空的時候去廟裡走走，或是家中有神明也能點香並虔誠的膜拜，除了能讓整年運勢煥然一新之外，將有助你過年期間的偏財運。

牌lll 居家風水

抽到這張牌的朋友，奧斯建議你要在居家風水上下點工夫了，因為這張牌代表家庭與房屋，若想提升財運的話，透過居家風水會明顯的助益，最簡單的方法就是在大門進來的45度角擺放開運物品，像是金元寶、貔貅樣式皆可，甚至是水晶也都有助於你的偏財運旺起來唷！

牌lV 亮色系衣著

抽到這張牌的朋友，奧斯建議你要在外表上下手，雖然穿紅內褲已經不適合你，但你今年和金色、亮色系衣服有完美的互補，因此接下來可以試著穿些亮色系的衣服或是搭配金色首飾，這都有助於你在過年期間的財運提升喔！

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