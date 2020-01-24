fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】新的一年招財進寶！過年期間增加偏財運的方法

> >

▲農曆過年財運開運方向？。（圖／奧斯塔羅提供）

今天除夕
奧斯要先跟各位拜個年
祝各位新年快樂

相信新的一年大家都想招財進寶
所以趕快和奧斯一起看看
今年財運開運方向吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l 紅包錢母

抽到這張牌的朋友，如果想要在過年期間增加自己的偏財運，建議你可以將拿到的紅包錢放在自己隨身皮夾或包包內，因為這張牌代表開始與萬物的起始，透過新年的紅包，並當作錢母來使用的話，將有助於你錢滾錢，因此想在過年期間好好贏一把的朋友，就趕快把收到的紅包錢放在皮包裡吧！

牌ll 廟宇走春

抽到這張牌的朋友，想要在過年期間增加偏財運，讓自己在牌桌上大殺四方的話，建議你多去廟裡走走，因為這張牌代表受上天眷顧，可以趁這幾天有空的時候去廟裡走走，或是家中有神明也能點香並虔誠的膜拜，除了能讓整年運勢煥然一新之外，將有助你過年期間的偏財運。

牌lll 居家風水

抽到這張牌的朋友，奧斯建議你要在居家風水上下點工夫了，因為這張牌代表家庭與房屋，若想提升財運的話，透過居家風水會明顯的助益，最簡單的方法就是在大門進來的45度角擺放開運物品，像是金元寶、貔貅樣式皆可，甚至是水晶也都有助於你的偏財運旺起來唷！

牌lV 亮色系衣著

抽到這張牌的朋友，奧斯建議你要在外表上下手，雖然穿紅內褲已經不適合你，但你今年和金色、亮色系衣服有完美的互補，因此接下來可以試著穿些亮色系的衣服或是搭配金色首飾，這都有助於你在過年期間的財運提升喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多

2020最新紅包行情表！小孩沒你想像包得多

【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑

【懶人包】2020春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊別白跑

2020年百貨春節福袋　全台7間汽車福袋全攻略

2020年百貨春節福袋　全台7間汽車福袋全攻略

初一忌洗髮！今晚洗頭過好年，「5個」正確觀念你要知道 孫芸芸成「曬女魔人」　相差21歲母女拍嘟嘴照根本姊妹花 交往後「最黏人」星座Top 3！天蠍腦補功力強、第一名網狂點頭 給女孩的3大戀愛疑問！「懂得微笑的女人，身邊絕對不會缺男人」 每日換一雙，從除夕穿到初五開工日！新年球鞋推薦指南大公開 TWICE MOMO與希澈晉升戀人　每天都做虐腹運動猛力瘦下7公斤　 過年走春來宜蘭吧！推薦6個從深山到海邊的踏青景點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面