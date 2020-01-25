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【奧斯塔羅】農曆過年需要注意的事？

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▲農曆過年需要注意的事？。（圖／奧斯塔羅提供）

今天是大年初一
相信大家應該都去拜年了

面對剩下幾天的假期
一起和奧斯看看
過年期間該注意什麼事情吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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抽到這張牌的朋友，農曆期間基本上沒有問題需要注意，因為這張牌代表隨心所欲、樂觀開朗，所以年假期間就好好的享受且放鬆自己吧！話雖如此，放鬆自己與開心過年固然重要，但很多事還是要量力而為，否則還是會發生問題的。

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抽到這張牌的朋友，奧斯提醒你在農曆年假期間，要多注意金錢方面的問題，因為這張牌有娛樂過度與過度支出金錢的狀況，所以不論是出門購物或是買伴手禮送同事，都應該拿捏一下分寸，千萬別讓滿滿的購物慾影響了自身的荷包，不然剛到手的紅包或年終會因此跟你說掰掰。

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抽到這張牌的朋友，要多注意健康方面的狀況，雖然過年期間的大魚大肉，大家都很享受，但適量就好，因為這張牌代表沉淪或是失去節制，所以要避免暴飲暴食的飲食習慣，才不會讓腸胃不適。另外，一定要避免熬夜的狀況，如果無法避免，隔天記得要好好的補眠，身體才不會出狀況喔！

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抽到這張牌的朋友，這農曆年假期間要多注意交通方面的問題，因為這張牌代表出發與交通，雖然年假期間相當適合與親朋好友小酌，但千萬別酒後上路，一定要多多利用大眾運輸或計程車。另外，年假期間開車出遊也要注意精神狀況，如此一來才能確保行車平安喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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