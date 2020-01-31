改善膚質靠口服A酸治標不治本　勤做保濕、修護才能養出美肌

口服A酸真的有效嗎？強烈又刺激的後遺症發作又該怎麼辦？最近在Dcard、IG吵得轟轟烈烈的美妝話題「口服A酸」你一定不陌生 ~ 過去曾是醫療用途的A酸，現在被廣泛用在美容保養上，但強效的修護力與刺激，雖然能讓皮膚狀況得到改善，但隨之而來強烈的乾澀、敏感副作用到底該怎麼拯救？5招保濕攻略，養肌不再只是表面功夫！



口服A酸產生後遺症該怎麼辦？

過去被廣泛用在皮膚美容的A酸，不論內服、外用，對於青春痘的治療都相當有效，然而口服A酸雖然能抑制皮脂分泌、皮膚表層角質化以達到修護痘痘、發炎等狀況，不過相對的隨著功效而來的乾澀、敏感，也會跟著你服用的時間與次數越趨嚴重！皮膚科醫師也建議，每天服用最多不超過兩次，一次不超過0.5mg，如此一來不只能減輕副作用的負擔，對於肌膚的刺激也能少很多呦！

儂編小百科：醫學研究發現，服用A酸時跟著食物一起吃下肚，不只更快吸收，效力也會有加成的效果呦！



唇部乾癢－唇油護膚

▲《CLARINS》 X THE KOOPLES 彈潤植萃美唇油 限量聯名款 搖滾黑 7ml NT$850。



第一次使用A酸的女孩，肯定都會遇到口乾舌燥、嘴唇乾裂不適的狀況，甚至碰上季節轉換，唇部乾澀、唇周敏感不只上唇妝是一大問題，沒有小心呵護還可能弄巧成拙～然而針對唇部乾澀的副作用，在保養上可以早晚用滋潤效果較強的唇油厚塗在雙唇，不只舒緩乾澀症狀，唇周的緊澀感也可以獲得改善呦！



洗臉清潔保濕加強

▲《GROWN ALCHEMIST》水潤賦活卸妝凝露 100ml NT$1600。

曾經也是痘痘肌過來人的儂編，手邊的痘痘藥絕對少不了，但就連富含A酸的痘痘藥擦上臉初期不只會脫皮紅癢，塗抹區域也會特別敏感～相對的口服a酸更是如此！因此針對事後的清潔程序最重要的就是保濕、溫柔！面對乾澀敏感的肌膚狀況，在洗卸產品的選擇上，建議選天然溫和質地的品項，同時洗臉時搭配手部以提拉而非畫圓方式清潔，更能減少清潔時的二次刺激！



洗後化妝水、乳霜不間斷

▲《品木宣言》元氣十足亮膚保濕霜 50ml/ NT$1,350。

當然，除了基本的清潔要溫柔，正在服用A酸的女孩們，肌膚肯定會比以往來的乾澀緊繃，尤其是眼周、鼻翼兩側的臉頰甚至Ｔ自部位特別有感！肌膚油脂被控制住，同樣的自體滋潤力也會下降，針對副作用時的乾癢難耐，最好的辦法就是在清潔完後立即敷上化妝水，並在睡前用滋潤型乳霜局部厚敷，不只能逐漸舒緩症狀，也能趁機修護肌膚的油水平衡。



天然保濕才是最佳養肌法

▲《EVE LOM》全能晶潤再生眼霜，20ml，NT$ 2750。

可能很多女孩會聽說，口服A酸可以「改變膚質」，但其實皮膚科醫師解釋，口服A酸雖然能立即抑制肌膚的油脂分泌，但並無法從裡到外改變膚質！持續服用A酸即使肌膚油脂看起來有被控制住，不過只要一停藥，那些油分便會立馬湧出，甚至可能比以往更多！因此皮膚科醫師建議，最好的養肌方法還是選用天然的保濕產品搭配使用，而非仰賴A酸的效力，才能從裡到外養出好膚質！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、《品木宣言》《CLARINS》



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