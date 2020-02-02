換季期間狂掉髮、頭皮屑爆多？內行人激推6款必買天然保濕洗髮精

秋冬換季，頭皮、髮絲的狀況漸漸浮現 ~ 乾癢、緊澀該怎麼辦？6款內行人囤貨必買「天然植萃無矽靈」洗髮精推薦，換季落髮、敏感天天用也不刺激！最近晚上洗頭，是不是發現頭髮掉得越來越多，甚至頭皮乾癢抓一抓還會起屑紅癢 ~ 女孩這是你的秀髮、頭皮在和你喊救命！換季保養要更新，洗髮精當然也要跟上腳步！6款純天然保濕型洗髮精，讓髮肌重拾生命力。



《綠藤生機》

▲《Greenvines綠藤生機》 頭皮淨化洗髮精，NT$450。

長期使用香味強烈的洗髮產品一到換季，空氣濕度一變化，堆積的髮肌狀況排山倒海而來 ~ 女孩，因為頭皮需要的是天然植萃的呵護！台灣本土美妝品牌《綠藤生機》的天然保養你一定不陌生，而這款頭皮淨化洗髮精正是綠藤生機的明星商品！ 天然純淨的植物精油添加不只能幫助調理、舒緩頭皮，濃稠的蜂蜜狀的質地，不但摸起來清爽不黏膩，洗髮時可感受到薄荷清新的氣味以及微微的清涼感！不過這款洗髮精，洗完雖然輕盈蓬鬆，相對的也較乾澀，在使用上建議搭配護髮產品一起用，會讓呵護感受更加乘喔 ~



《&herb》

▲《&herb》植萃豐盈洗髮乳，NT$550。

在日本默默熱銷的《&herb》植萃系列髮品，純淨的茉莉、洋甘菊花香，洗起來不僅療癒，90%保濕成分，還能為秋冬乾癢敏感的髮肌做第一層的舒緩修護！在洗髮時只要加一點水就能搓出綿密細緻的泡沫，幫助頭皮潔淨的同時還能使髮絲潤澤豐盈 ~ 像儂編這種一到換季頭皮就會脫皮乾癢的乾性髮質，一用上它，別說滋潤效果超有感，吹完頭不用立即抹上護髮油，秀髮也能柔軟滑順呢！



《呂Ryo》





▲《呂Ryo》 滋養韌髮強化髮根洗髮精，400ml，NT$389。

小資女一定對它不陌生，以韓國植物滋養配方聞名的呂Ryo，清爽零負擔的天然成分，將髮質從裡到外細心包裹呵護，而這款主打5無配方-不含動物性原料／礦物油／聚丙烯醯胺／三乙醇胺／人工色素的強韌洗髮精，不只針對不同髮質做配方上的革新，就連敏感性頭皮使用起來也不會乾澀、過油，在每天工作下班後搓洗一番，清新的香氣從頭皮瀰漫，那些惱人頭垢、油味甚至搔癢狀況就能一併解除 ~ 真的是女孩秋冬的懶惰救星！



《AVEDA》

▲《AVEDA》Sap Moss檞香保濕洗髮精，200ml，NT$1000。

這款真的是儂編近期的愛用款～別看它咖啡色的乳狀質地有些嚇人，其實那正是它滋潤不刺激的核心！儂編一開始還對它半信半疑，聞起來味道不顯著，搓起來泡泡也少，但實際使用起來不只改善了秋冬越趨嚴重的乾癢落髮，洗完頭後，它的木質調香氣比洗頭時更香！不只如此，《AVEDA》獨家冰島苔蘚、落葉松配方的驚人保水力，讓儂編這個乾性自然捲，吹完頭不上潤髮，隔天也能滑順不打結！難怪榮登內行人代購、囤貨TOP1 ~



《PHYTO髮朵》

▲《PHYTO》16 賦活煥髮洗髮精 200ml，NT$950。

說到天然植萃洗髮精，當然不能不提到來自法國的美髮聖品《PHYTO髮朵》！法國女人可以拋下妝容、華服，但髮質的呵護他們從來不馬虎 ~ 清透的凝狀質地帶點植物性清香，沒有過多的刺激搓上頭皮既能帶走頭上的油垢、皮脂，還能讓受空汙迫害的受損髮重拾強韌活力，其中獨家的馬尾草萃取物，還能改善秋冬敏感暫時性落髮的狀況，讓你不再怕一梳頭就落下三千煩惱絲 ~ 不過有著強效修護力的賦活煥髮洗髮精建議一周使用2-3次即可，並搭配手溫輕壓按摩，就能展現宛如做完SPA般的豐盈感受。



《RF荷那法蕊》

▲《RF荷那法蕊》TRIPHASIC三項森髮激活髮浴 200ml，$1,380。

選購洗髮精最怕買到洗起來乾澀，吹完頭還會打結梳不開的地雷款，但其實在秋冬選擇洗髮精時最重要的，是要選擇保濕力度夠且適合肌膚的品項，這款以乳木果油為基底，加上植萃精油配方，清新的草本香氣搭配特殊的水凝質地，在洗頭搓揉的瞬間，質地中的白色精油球會一顆一顆爆開滲入你的毛鱗片與毛囊，促進髮肌新陳代謝之餘，以指腹搓揉按壓，就像是用精油在為肌膚做SPA般，洗完亮度、彈性、滋潤效果立即LEVEL UP！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／《綠藤生機》、《RF荷那法蕊》、《PHYTO髮朵》、《AVEDA》、《呂Ryo》、《&herb》



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