個性溫和不代表是弱者！進入職場掌握兩大原則　不用勾心鬥角一樣能成功

彼得生性溫吞有禮，講話也是慢條斯理，已就業的學長問他對於未來有什麼想法，彼得回答：「我只求安安穩穩的有一份收入就很好了。」學長說：「這樣不行啊，人家外面都在廝殺競爭，人人像匹狼一樣，像你這樣溫和的綿羊，到時候怎麼被吃掉都不知道！」彼得了解前輩的話，但也明白自己沒那麼大的企圖心，他不禁反覆思考著：「在職場上是不是一定要有狼性，才能成功呢？」

最近看到許多關於大陸跟台灣年輕人的比較報導，有篇報導這麼說：「大陸的年輕人具有狼性，積極奮鬥肯吃苦，學習動機也強；而台灣的年輕人只剩小確幸，像是溫吞的羊，只在乎排隊美食、壯遊跟放假。」對於這樣的陳述，我倒是持不同的想法。在人格心理學中談到，人具有三種天性：生物學天性，這是與生俱來的特質。第二種是社會學天性，是環境與社會影響所致。第三則是獨特天性，是真正讓你感到自在的特質。



沒有人天生想成為一匹不停廝殺競爭的狼，除非情勢環境所迫而非得如此，否則不會那麼自虐性的想要長期處於高壓中。在台灣，天性活潑積極的人，在後天環境或文化的薰陶下，逐漸會被培養成要聽話、服從、跟隨規範。然而，這並不代表，這些人的內心是沒有想法的。我們首先需要感謝自己所處環境，無需養成必須競爭廝殺的狼性特質，但也需要讓自己保有不斷進化的企圖心。





並非狼性就是強者，羊性就是弱者。不論你的特質是什麼，懷抱的理想是什麼，都需要能夠融入當下的環境，展現最適合自己的特質，把獨特天性好好培養與發揮，能夠跟他人群居共存才是最重要的。你可以是一匹優秀的狼，同時也要學習如何與其他狼共存。在企業的狼群當中，我們都可能在最終成為王者，也可能被孤立放逐，或在鬥爭中陣亡。人跟狼一樣是群居動物，是無法獨活的。



職場上重要的不是競爭

剛踏入職場的我，曾經也懷抱著滿腔的理想，在乎自己的產能與績效，渴望改變體制、挑戰既有教條，不停地展現能力，就怕別人不知道我是一匹具有企圖心的狼。父親不只一次對我說：「兒子，細水長流很重要。」當時年少的我根本聽不懂，總以為是萬人皆醉我獨醒，後來才慢慢體悟到，許多事情是牽一髮而動全身，沒有絕對的對或錯。忠於公司，是為了公司而努力；忠於工作，你會為了要把事情做得更好而付出。倘若企圖心的焦點是放在與他人競爭，把身邊的人都當成競爭對手廝殺，即便是一匹優秀的狼，也是傷痕累累的孤狼。



羊不是沒有個性，只是沒有那麼大的企圖想要稱王，但願意成就他人成王。只想安穩的做好份內的事情，默默的確保事情能夠達成，成為大家都需要的存在，這是多麼重要的角色。職場上重要的不是競爭性，而是競合性，創造人們想與你合作共好的因子，才能走得可長可遠。第二天性顯而易見，卻不是最真實的樣貌。我倒認為不管是羊還是狼，都必須擁有想要讓自己更好的企圖心，這也是企業人才需要具備的特質，那個屬於你獨特的第三天性。



你需要找到自己的位置

成為企業所需的將才，需要具備三個A，第一個是Agree，能夠接受與接納這個團隊的目標，入境隨俗的學習這個環境的文化風氣。譬如Google到了大陸便調整為中文名「谷歌」；又如在日本習俗中的紅包是白色的，這是你無法去衝撞的既有風氣，需學習接納並融入。



第二個是Aspiration，擁有抱負與志向，對自己有更高的期待與標準，致力於自我成長與突破。畢卡索是一個很典型的例子，沒人逼迫他改變任何畫風，從藍色、粉紅時期到最後的立體派風格，他自主性不斷地挑戰創作極限。第三個則是Ability，能力是內在與外在的總和，也就是專業技能與人際EQ的圓融。除了工作技能外，更要懂得如何與他人應對進退之道。好好培養這三個A，能夠幫助我們在職場上走得更順遂一點。

沒有人想當待宰的羊，每個人對自己的人生都有期望，只是多寡程度的不同，千萬不要「慌」也不要「荒」，不需要「慌張」的想要證明自己的能力，也不要「荒唐」的想要立竿見影。現在許多的工作複雜性很高，不適於單一領導或是王者的存在，我們不需要誓死成為最強的那個，而是找到最適合自己的位置，並且跟團隊共好共生。最重要的還是溫馨又深刻的那句：「細水長流」！



【資訊來源】

書訊：《職場會傷人》

TEXT／Bella.tw儂儂、寶瓶文化 PHOTO／Pinterest

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