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奧斯塔羅12星座一周運勢0127-0202　水瓶事業運UP、巨蟹中獎運非常低

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

2020127-0202奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：水瓶座事業運最旺！自我能力的提升，下周完全反應在工作上，踏實的工作態度也將展現於工作上，讓自己顯得游刃有餘。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方更願意在目前的情感裡努力，讓目前的感情感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也積極的處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

TOP3：金牛座金錢運最旺！下周正財運勢良好，在工作上所做的付出有望在薪水上得到實質回饋。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：面對學／事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在工作上努力的心停滯下來。另外，下周要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

2.巨蟹座愛情運需要留意：過往的感情回憶在下周浮現，將讓某一方感到不悅，不過，這對彼此的感情毫無助益，下周要學習放下過去喔！

3.雙子座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了薪水外，不會有其他的金錢入荷，因此下周多避免投資方面的動作會比較好喔！

牡羊座

開運顏色：橘色
幸運數字：75

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情都須親手親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，並妥善處理事情，以免影響到日後狀況。

愛情運勢★★★
解析：在感情世界中堆起保護層，將自己與另一半隔絕開，大多原因是自我安全感的不足，奧斯提醒下周不論是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該與另一半溝通以改善狀況。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，關起和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要和周遭同事求援才會比較好。

金錢運勢★★
解析：下周偏財運勢不佳，要多注意投資上的風險，並小心花費是否正確。另外，下周有破財的可能性要多加注意了。

金牛座

開運顏色：翠綠色
幸運數字：86

整體運勢★★★★
解析：金牛朋友過往的思考將會開始行動，而這樣的行動已經過充分的計畫，所以下周將會是起身動作的一周，而自信心的提升也讓你處理事情變得更加順利，但還是不免俗的提醒一下，多注意自己的能力，可別接下一堆自己做不來的事情，不然就會本末倒置囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方下周願意把過去的問題拋一旁，並開始全新的感情生活，讓兩人面對目前的情感都像被催化一般更上一層樓。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：信任自我的能力，讓自己下周在學／事業上願意接下更多的工作，而這樣的狀況對自有事業的朋友來說是個福音，代表事業將有多元的發展喔！

金錢運勢★★★★★
解析：下周正財運勢良好，在工作上所做的付出有望在薪水上得到實質回饋。

雙子座

開運顏色：黃色
幸運數字：84

整體運勢★★★
解析：下周雙子朋友對於現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周感到不堪負荷，所以有那麼點休息的念頭產生，不論這樣的狀況是重新邁步前的喘息或是努力許久後的休息，下周都將呈現休息的狀態，因此奧斯建議下周適時的放鬆自己是相當重要的喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自雙方下周對於這樣的感情進入的沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周在學／事業上，將有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨瓶頸，讓你稍稍的逃離現實，除了想想自己的下一步之外，也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★
解析：偏財運較不理想，除了薪水外，不會有其他的金錢入荷，因此下周多避免投資方面的動作會比較好喔！

巨蟹座

開運顏色：白色
幸運數字：95

整體運勢★★
解析：巨蟹朋友下周顯得憂心落寞許多，並且許多事情無法如自己的意，導致事情掌握度不佳，像是非自己分內的事卻要你來處理，而這些狀況都讓你在下周顯得忙碌許多，奧斯建議下周要適時放鬆自己，別讓事情把你逼得喘不過氣囉！

愛情運勢★★
解析：過往的感情回憶在下周浮現，將讓某一方感到不悅，不過，這對彼此的感情毫無助益，下周要學習放下過去喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，對於現況的不滿足讓自己一直改變，卻發現效果始終有限，導致無力感加重許多。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，才能避免造成自己的經濟壓力喔！

獅子座

開運顏色：灰色
幸運數字：14

整體運勢★★★★
解析：對於現況感到不甚滿意，積極想突破現況，會是挺上進的一周。奧斯提醒獅子朋友下周的自負將大上許多，面對他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。另外，下周亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉！

愛情運勢★★★
解析：對於目前情感的心開始轉向外頭，或是出現競爭者與其他對象讓心不安，建議下周多留意愛情世界中的自己，千萬不要因孤單而向外尋求慰藉喔！

事業（學業）運勢★★
解析：面對學／事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在工作上努力的心停滯下來。另外，下周要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

處女座

開運顏色：紅色
幸運數字：25

整體運勢★★★
解析：下周處女朋友，自信心有些許下降，並且對於周遭朋友產生不信任感，奧斯建議下周面對事情或決定時，多敞開點內心接受他人喔！

愛情運勢★★
解析：不信任感的提升影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業（學業）運勢★★★
解析：自我意識太過強烈，影響合作對象與同事間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★
解析：避免不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊。

天秤座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：36

整體運勢★★★
解析：下周天秤朋友對目前的環境感到頗大的不滿足，間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中有了阻礙，奧斯建議下周適時接受朋友意見，或許能改善這樣的狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：對於愛情現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業上，呈現停滯不前的狀況，原因來自自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去的狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有利的時間。

金錢運勢★★★
解析：下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免因一時的金錢需求而透支自己的經濟。

天蠍座

開運顏色：綠色
幸運數字：42

整體運勢★★★★
解析：天蠍朋友下周對自身的事情都能靈活掌握，並良好運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，因此下周將會是踏實穩定的一周，要好好把握囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方下周將面臨轉捩點，有機會朝更好的方向發展或是停留原地，所以奧斯建議下周的感情如果有想改變的想法，要好好把握，結果將會相當良好喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周將出現許多選擇機會，也有接到更多工作的可能性，雖然下周在學／事業方面顯得較辛苦，但可以預見之後狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會喔！

金錢運勢★★★
解析：錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

射手座

開運顏色：天空藍
幸運數字：51

整體運勢★★
解析：下周射手朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到壓力。另外，就目前的事情來說，存在無法有效控制的隱憂，奧斯建議下周要先將自己的工作做好，再去接受其他的事務請求，不然最後連帶影響分內工作，可就本末倒置囉！

愛情運勢★★
解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，如果感情不忠誠的朋友下周可注意會被發現。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，顯得無法有效掌握自己的分內工作或是接到超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意囉！

金錢運勢★★★
解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷將造成壓力，因此要多注意開源節流，避免因一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

摩羯座

開運顏色：紫色
幸運數字：60

整體運勢★★★★
解析：平衡安穩的元素將充斥在摩羯朋友下周的生活裡，而過往的努力在下周逐漸獲得回報，對於現況也感到滿意許多，特別的是，若過去偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意了。另外，奧斯提醒下周的物質慾望將提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別因一時的物慾過高導致月底經濟拮据。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，奧斯建議下周要多留意另一半的需求，因為下周另一半會是挺需要你喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面對於現況感到知足許多，較安於現況的發展，值得提醒的是，若為自有事業的朋友，下周營運狀況還算不錯，將讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★
解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況。

水瓶座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：10

整體運勢★★★★
解析：對於現況的不滿足，讓水瓶朋友下周變得積極許多，而下周的態度與想法也會變得踏實，因此各方面都將立下不錯的基礎，過往經驗也讓自己變得安心許多。另外，奧斯建議可做學習的動作，因為下周學習運相當良好，所學的有機會是日後缺乏的，所以多把握這樣難得學習運吧！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方積極踏實為這段感情努力，將立下還不錯的感情基礎。另外，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是順心愉悅的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：自我能力的提升，下周完全反應在工作上，踏實的工作態度也將展現於工作上，讓自己顯得游刃有餘。

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

雙魚座

開運顏色：黑色
幸運數字：05

整體運勢★★★★
解析：下周雙魚朋友顯得積極上進許多，這樣的上進與積極卻不像是在怠惰中改變，反而是精益求精的感覺，面對許多事情都有更多自我的看法，因此將是個非常好的周期，但適時調整是好的，但可別過頭像鑽牛角尖喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方更願意在目前的情感裡努力，讓目前的感情感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也積極的處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★
解析：對於目前的學／事業更加投入與認真，並且不斷尋找機會在目前的工作往上爬升。自有公司方面的朋友，會有積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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