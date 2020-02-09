被渣男分手要求「花妳身上的錢全還來」　毒話分析：一個人心窮就沒救了

一個粉絲說她和前男友談戀愛半年，半年後覺得不合適要分手，前男友百般糾纏，最後使出殺手鐧：分手可以，你把我這半年來在你身上的花費都還給我。花費清單包括吃飯、旅遊、送的禮物、開房間，還有買保險套……赤裸裸的羞辱。女孩氣壞了，問我該怎麼辦。我不好給別人建議，但如果是我，二話不說還給他，從此讓他有多遠滾多遠。

是的，今天的話題是不要和窮人談戀愛。這個窮不是指經濟的窮，是心理的窮。窮人家一把破鎖都看得金貴，覺得自己這也值錢那也值錢，身子比別人貴，時間比別人貴，精力比別人貴，付出點就覺得心疼。這就是因為窮到了骨子裡。

我們家大雄也不是個富貴人，我為什麼會喜歡他？我記得談戀愛的時候，有一天他哥碎念地說把一台數位相機要回來了，我一問，才知道大雄前面談了個女朋友，談了幾個月，女方不想繼續了，那女孩年齡大，覺得耽誤了自己幾個月，心裡挺不平衡的，就找大雄「借」錢。當時他一共只有一萬七千塊錢人民幣，全部給了她。兩人在一起時大雄買了一台數位相機，女孩也拿走了不還。大雄覺得沒啥，他哥氣不過，自己跑去把相機要了回來。沒過多久手機的像素就超過了數位相機，那台破相機在家裡一次也沒用過，我就扔了。

我妹妹說，你看他對前女友那麼大方，你怎麼不吃醋。我吃什麼醋，我覺得他做得對，是條漢子。反而他哥挺沒出息的，一台破相機還要回來幹麼。我也遇到過分手找我要錢的男人，可能因為我在感情裡很強勢，男人在相處過程中一直覺得憋屈，又被甩了，怎麼都轉不過這個彎來，於是要點錢心裡能舒坦點兒。給給給，只要給得起全部給。我要分手，一萬頭牛都拉不回來，除了人，你要啥我給啥。



不知道他是覺得心理平衡了，還是覺得受到了更大的羞辱。反正我也不關心了。談戀愛要找敞亮、慷慨的人。本來生活已經夠雞毛蒜皮，碰到個斤斤計較、自我評價過高的人，那就更沒時間享受，全爭論去了—你的時間是時間，別人的時間就不是時間嗎？飯是一個人吃的嗎？你的東西都那麼寶貴，你去獻給別人好了，一樁好好的戀情，被摳門的人弄得烏煙瘴氣。

我愛的人，必須是做啥都心甘情願，無論給東西還是收東西，都高高興興。給的時候要高興，你看我給你東西你很爽地收了，我要給范冰冰她肯定就扔了，我有被接納的高興；收東西的時候也高興，你看你還給我東西，怎麼不給別人，你是愛我的，作為男子漢我各方面都得到了肯定，還是高興。

「秋後算帳」的本質不光是窮，還有付出的時候就算計好了收穫。比如他今天陪你吃飯、給你買花、說了幾句好聽話，其實他已經算計好了想要一個什麼結果：想上床，或者是其他的，他對你這麼好你能不能改掉某個讓他不爽的毛病，他都付出這麼多了你能不能考慮結婚……達不到目的，就翻臉，就心疼自己前面那些付出。窮人最會心疼自己的付出了，以後付出的時候就講好條件行嗎？

付出是要講究快樂的，不是要求對方感恩的。別試圖用「奉獻」去控制，因為很有可能兩個人對「奉獻」的衡量標準不一。你覺得你給的是你的命，別人覺得什麼都不是，最後大好時光都用來撕破臉，硬把愛情變成恥辱。



心窮的人怎麼分辨呢？他們很看重自己的東西；對世界不滿，習慣性抱怨；很少說「無所謂」，看重結果；送了東西馬上就暗示自己的要求；絕不吃虧，不肯吃虧還表現在，即便是弱者，贏不了錢贏不了尊重贏不了感情，那就在背後說別人壞話，他們有的是力氣和時間，站在他自己的角度上把別人攻擊成一堆狗屎。

人窮還有得救，只要有一技之長，三十年河東三十年河西，總有富貴風吹去的時候。心窮就沒得救了，跟心窮的人過日子，每天唧唧歪歪雞零狗碎，除了同樣心窮的人能跟他們鬧得熱火朝天，我看洋洋灑灑大大咧咧的人就別去攪和了。



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書訊：《妳曾與多少渣男互道晚安》》

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