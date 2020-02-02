奧斯塔羅12星座一周運勢0203-0209　雙子得花錢消災、牡羊讓另一半巨大壓力

20200203-0209奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也願意花費心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

TOP2：摩羯座愛情運最旺！下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己學習成長，而雙方地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

TOP3：處女座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢喔！

本周需注意星座

1.雙子座事業運需要留意：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免影響到工作喔！

2.牡羊座愛情運需要留意：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半，將在下周顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

3.射手座金錢運需要留意：下周財運停滯，不會有增加的狀況，如有投資的朋友，奧斯建議你觀望一陣子比較好。

牡羊座

開運顏色：黃色

幸運數字：11

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，甚至到睡覺時腦袋都還想個不停，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別往自己腦裡塞了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯。

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半，將在下周顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，對自我的不信任與環境沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動了。

金錢運勢★★

解析：正財運與偏財運都不是太裡想，多注意一些情緒上造成的花費，多避免一時的衝動而花錢。

金牛座

開運顏色：天空藍

幸運數字：20

整體運勢★★★★

解析：下周金牛的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，下周也將是讓你舒適的一周，好好把握下周難得的平靜吧！

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，受到整體運勢的影響，代表雙方的關係相當穩定，並且彼此的互動關係也相當的良好。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面開始感到滿意，對目前的現況也都能接受，而這樣的狀況大致來說是很好的，但感到滿意的同時也不要停下向前的腳步喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財喔！

雙子座

開運顏色：白色

幸運數字：15

整體運勢★★

解析：下周雙子朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，奧斯會建議下周要收起那些微的驕傲，適時接受外援，情況會改善許多喔！

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，只會讓自己有壓力而已。

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免影響到工作喔！

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

巨蟹座

開運顏色：紫色

幸運數字：52

整體運勢★★★

解析：不滿足的感覺將充斥在下周巨蟹朋友的生活裡，但這樣的不滿足並非外在影響，主要是內心自己製造出來的想法，這樣的狀況將導致下周推掉好機會，讓自己脫離成功的可能，所以下周要多加注意上述的狀況囉！

愛情運勢★★★

解析：對於情感的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做的不夠，但奧斯提醒你下周的感覺將是雙向的，相對也要注意一下伴侶的狀況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面要注重職場上與同事間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要避免一些無謂的爭執或多點禮貌，才會好一些喔！

金錢運勢★★

解析：偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都容易錯過，因此要多注意囉！

獅子座

開運顏色：褐色

幸運數字：63

整體運勢★★

解析：下周將是獅子朋友休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映於外在，將讓你倍感無力，奧斯建議下周適時休息轉換一下心情，對目前的狀況會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，不過，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進，但也別忘了替另一半著想且要顧慮情緒與感受喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：對於目前的學／事業，感覺沒有以往的熱情，因此下周在面對工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳的一周，要避免不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：77

整體運勢★★★★

解析：下周處女朋友思緒清晰許多，如是需要動腦的時期，下周會是值得好好握的一周。另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題都能妥善解決，不過，奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，但僅存在想的階段，有點忽略現實的發展，所以要著重於現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在學／事業方面顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，下周雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢喔！

天秤座

開運顏色：橘色

幸運數字：86

整體運勢★★★★

解析：天秤朋友下周強而有力的行動，將充斥在你的生活中，這樣高度的行動力將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有想做的事情，但卻未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握了。

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對彼此的認同感更高且部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常努力，所以要好好把握下周囉！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也願意花費心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

天蠍座

開運顏色：藍色

幸運數字：95

整體運勢★★★

解析：下周天蠍朋友面對目前的環境感到自己的不足，因此有提升自己的想法出現，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作，是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★

解析：下周感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，所以下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

射手座

開運顏色：銀色

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：下周射手的朋友在處事上顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中。但自己卻因恐懼而拒絕這樣的機會，所以下周要勇於接受新的事物，同時也避免過多的評估時間，不然將容易花太多時間在評估而錯失機會。

愛情運勢★★

解析：下周在感情中的思緒顯得複雜許多，容易過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些，避免像是說者無意聽者有意的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，要注意積極度減少的狀況，因為工作上的考量太多，將讓自己做事顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免過度的思考，以免做起事來綁手綁腳的。

金錢運勢★★★

解析：下周財運停滯，不會有增加的狀況，如有投資的朋友，奧斯建議你觀望一陣子比較好。

摩羯座

開運顏色：綠色

幸運數字：88

整體運勢★★★★

解析：下周摩羯朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，這難得的平靜也讓一向忙碌的你，終於可以好好喘口氣。另外，下周突然重視朋友間的感情，有時間的話可以和朋友來場聚會，將會讓下周的心情更加愉悅。

愛情運勢★★★★★

解析：下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己學習成長，而雙方地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報喔！另外，若有正要簽屬合約或合作的朋友，奧斯也建議下周可以行動，有機會呈現雙贏局面。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢喔！另外，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會。

水瓶座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：34

整體運勢★★★★★

解析：歡愉及慶祝的氣氛將充滿水瓶朋友下周的生活裡，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周或許能減緩許多，因此奧斯建議下周儘管好好享受這樣的歡愉吧！

愛情運勢★★★★

解析：彼此在感情中的狀況更加良好且樂於溝通與分享，讓雙方在感情的路上順利許多。單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，成功將隨之而來喔！自有公司的朋友，下周業務及訂單也有增加的狀況囉！

金錢運勢★★★

解析：偏財運優於正財運，朋友間或許會為你帶來進錢機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下囉！

雙魚座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：16

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友情緒起伏大了起來，面對目前的環境也有那麼點不滿足，而這樣的不滿足感間接影響你的生活，讓你和周遭人、事、物相處時都多了點抱怨，奧斯提醒下周要修正一下自我的心態與看事情的角度，避免讓不滿足與抱怨的想法影響到自己太多。

愛情運勢★★

解析：對於感情的不滿足感提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓下周另一半感到不少的壓力，要多加留意了。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作內容存在很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸，這些都讓下周的情緒，多了些起伏。

金錢運勢★★

解析：正偏財運勢都不盡理想，下周物質慾望也提高許多，所以有花費過多的狀況產生。

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