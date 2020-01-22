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擄獲孫藝珍、張鈞甯！Longchamp新包款成女神收割機，小資好入手

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▲Longchamp。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

近期大熱的韓劇《愛的迫降》新集數第10集中，孫藝珍一襲白色俐落褲裝搭配來自法國精品品牌Longchamp的黑色Roseau包氣勢登場，恰巧，台灣女星張鈞甯也在機場被拍到背著紅色的Roseau迷你包款，且張鈞甯更是直接與安心亞撞包，由此可見，這款Roseau包可謂新一代「女神收割機」。

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲孫藝珍在《愛的迫降》中一襲白色俐落褲裝搭配黑色Roseau手提包。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

張鈞甯日前現身機場，一身低調牛仔外套、牛仔褲休閒裝扮，搭配一顆紅色的Roseau迷你手提包，成為整身穿搭的亮點，十分有新年的氣息。而安心亞也在出席公司尾牙活動時，身穿白色短版貼身上衣露出辣腰，也不約而同地背上了這款紅色Roseau包，不僅可襯托張鈞甯的氣質，也能凸顯安心亞的俏皮。

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯、安心亞撞包。（圖／翻攝自＠張鈞甯工作室、IG@amberber_an）

鏡頭轉到歐美國家，Roseau包款同樣掀起一波風潮，連美國超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）以日常輕便裝扮現身街頭時，手裡也拎著黑色Roseau迷你手提包，低調卻很時髦。

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲坎達兒珍娜也擁有Roseau迷你包。（圖／品牌提供，以下同）

Longchamp經典Roseau系列在本季春夏被重新打造，經典竹節鎖扣搭配加大後的提把提耳，讓時尚、設計感更加乘，除了實用性高的中型，更夯的是時髦的迷你款，共推出黑、紅與沙色，要低調、搶眼或氣質都行，售價方面也很親民，特別適合初入手精品包款的小資女，CP值非常高。

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲ROSEAU系列手提包NT＄18,300、迷你款NT＄13,600。

另外，迎接新年除了大紅選擇，Longchamp本季也特別推出了白金色限定款式，女星宋芸樺也搶著背上身，搭配鏈條背帶更顯氣質。

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲ROSEAU迷你包系列非常百搭，搭配宋芸樺這身文藝裝扮也很合適。（圖／翻攝自IG@bravolav）

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲金色ROSEAU迷你包，NT＄17,000。

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關鍵字：

Longchamp, Reseau, 孫藝珍, 愛的迫降, 安心亞, Kendall Jenner, 宋芸樺
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