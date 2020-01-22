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巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽飄仙氣　浪漫荷葉裙化身花仙子

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▲GIVENCHY 2020春夏高訂系列讓model化身花仙子，超大Oversize花瓣帽仙氣十足。（影、圖／品牌提供，以下同） 

記者張毓容／台北報導

2020春夏高級訂製服正如火如荼進行中，而今年取名為「一封愛的信柬」（ UNE LETTRE D’AMOUR）的GIVENCHY最新春夏高訂大秀就於台北時間22日凌晨登場，設計師透過剪裁、材質層疊、渲染色塊和各式精細珠飾讓model化身為各種風格的花仙子，其中尤以超寬大的Oversize多層次花瓣帽最令人難忘，飄逸柔美的垂墜感仙氣爆表，驚艷全場，讓人一看就迷失在這座夢幻「紀梵希花園」裡。

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

花朵一直都是不朽的設計題材，而GIVENCHY 2020春夏高訂系列更以「花園」作為設計主題，不僅是刻畫花朵短暫而醉人的美態，更隱喻無數人生故事、友情和更替的季節。設計師Clare Waight Keller以飄落的花瓣為形，打造出迷人的剪裁，輕擁著女性曲線玲瓏的身軀，像是以紫色波浪壓褶化身傲慢的鳶尾花，以藍、紫、黃等色渲染出活潑的三色堇到脫俗的滿天星，小巧以至大朵的花朵在飾以珍珠的精緻邊緣搖曳，猶如女性與盛放繁花之間的各種詩意愛情故事。

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

更運用含苞待放的純白山茶花和晚香玉，為White Garden添上各種素雅色調，這些優美色彩亦貫穿整個系列，點綴在光澤柔和的日本絲西裝、皺紋細格子布和青翠的花環上。

金盞花、紫羅蘭、長春花和甜美的粉紅色，在粉紅金以至亮銀色等屬於晚上的閃亮金屬色前綻放。層次起伏的晚裝和如戲服般的寬大斗篷，完美襯托開滿嬌美鮮花的枝椏，呈現奪目的三色堇提花布料、厚實的凸紋針織布，以及燦爛的漸變色滿天星刺繡。

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▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

▲巴黎高訂周／GIVENCHY超大透紗花瓣帽。（圖／品牌提供）

其中最畫龍點睛的就是仿造花瓣輪廓編造出的超大SIZE透紗帽，多層次又寬闊卻很飄逸柔美，只有滿滿夢幻仙氣，沒有笨重感。另外更有將花朵的自然形體像漩渦般從飾以荷葉邊的肩膊流瀉而下的，又或點綴在高腰長裙的下襬，每套服裝都像一朵花幻化而來，展現獨特的色調和各自的奢華質感。壓軸亮相的單色造型，更以伊莉莎伯時期的法式繩結編織和洋緞塑造俐落的浮雕效果，猶如月華中的神秘影子，唯美到就像隱身在花園中仙子現身。

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關鍵字：

2020, 時裝周, 巴黎, 高訂, 高級訂製服, GIVENCHY, 紀梵希
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