超閃對杯喝什麼都甜！印著「老公」、「老婆」　大理石紋美翻

▲創意大理石陶瓷情侶馬克杯二入，原價549元，特價480元。點我購買。

時尚中心／台北報導

浪漫不該只有西洋情人節一天限定而已，因此送禮寵情人成了一門大學問，能真正走入日常、每天一起使用並放閃的好物，好質感的對杯正是不二選擇，「Her和她」電商引進創意大理石陶瓷情侶馬克杯組，精美的字母烤花圖案一款是灰色男生款的「Mr」，另一為灰色或粉色女生款「Mrs」，完全反映多數情侶喜歡互稱對方老公、老婆的甜蜜習慣。

▲創意大理石陶瓷情侶馬克杯灰色款各有「Mr」與「Mrs」款式，二入原價549元，特價480元。點我購買。

創意大理石陶瓷情侶馬克杯，杯身與杯底呈現釉色深淺分明的大理石紋，每一款紋路不盡相同，而杯緣則勾勒金邊，並以金色「Mr」或者「Mrs」字樣裝飾，展現好氣質的北歐風，情人一起用對杯喝咖啡、享受下午茶，隨時都能感受到濃情蜜意。

▲「Mrs」款式創意大理石陶瓷情侶馬克杯，2入一組480元。點我購買。

暖了心，也要讓另一半吃得甜甜蜜蜜，情人節送上巧克力，毫無疑問是表達愛意最直白的方式之一，從小吃到大的經典選擇包括有單薄荷、雙薄荷與牛奶可可口味的安迪士可可薄片系列與費列羅金莎巧克力；若講究精緻包裝，Diva Life前世今生熊型巧克力禮盒立刻讓人少女心噴發，內有5個風味各異的比利時大師特製巧克力，每回入口都是驚喜。

▲安迪士可可薄片系列（單薄荷／雙薄荷／牛奶可可）132g ，6入組，原價654元，特價549元。點我購買。

▲費列羅金莎巧克力一盒共16條，原價608元，特價559元。點我購買。

▲Diva Life前世今生熊型巧克力禮盒（5入）660元。點我購買。