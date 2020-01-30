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乾皮長痘難保養？皮膚科醫師教3大守則：先補水再擦藥

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▲皮膚科醫師教乾皮長痘3保養守則。（圖／翻攝IG）

▲乾性肌長痘保養沒做好，容易乾燥脫皮、又紅腫又痛。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導　

若說女生最困擾的肌膚問題，痘痘絕對排得上前3名，煩人的是不只有油性肌或夏季才會長痘痘，乾肌、敏感肌也會冒痘痘，乾冷的冬季也會，但肌膚乾燥時治痘又好容易脫皮，又腫又痛又紅，怎麼擦都不舒服，那乾皮長痘該怎麼保養？痘痘藥該怎麼擦？知名皮膚科醫師廖苑利特別提醒3大守則，痘痘治療和肌膚調理並進就不怕。

1.洗臉要用「無感水溫」

清潔是保養最基本、也最重要的一步，廖醫師就提醒，洗臉最好不要用熱水洗，因為熱水會把皮脂膜洗掉太多，用冷水最好，如果覺得冷水太冷，也可以用摸起來沒有感覺、與人體體溫接近的「無感水溫」來洗臉，這樣才不會帶走太多皮脂。

▲皮膚科醫師教乾皮長痘3保養守則。（圖／翻攝IG）

▲如果平時只畫淡妝，可直接以洗面乳洗臉或以洗卸合一的清潔品即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）

2.淡妝直接用洗面乳即可

廖醫師舉了自己多年的看診經驗來分享，很多人都會認為長痘痘時肌膚裡有髒東西，所以要把臉洗得很乾淨，但其實洗臉要適度，而不能過度，如果還一直針對長痘部位邊洗邊加強按摩，那之後擦痘痘藥時就很容易爆皮又疼痛。

另外，廖醫師也提到其實一般洗面乳的清潔力就可以卸掉淡妝了，所以如果平時只畫淡妝的人，可以不用另外卸妝，直接用洗面乳洗臉即可；但如果你還是習慣要卸妝，她建議可使用洗卸合一的卸妝品，卸完並以清水沖洗乾淨後，就不用再用洗面乳，把兩道程序合成一道，能讓肌膚留下比較多的皮脂膜。尤其皮膚較乾、較敏感的人，更要注意。

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▲皮膚科醫師教乾皮長痘3保養守則。（圖／翻攝IG）

▲乾性肌膚要先做好保濕動作再擦痘痘藥。（圖／翻攝IG@origins）

3.先補水鎖水再擦痘痘藥

清潔完之後，廖醫師提醒一定要擦保濕幫助肌膚補水，且後續一定要再用乳液、入霜或精華油幫助鎖水。而針對長痘痘，要擦痘痘藥的時候，到底該在洗臉後第一步驟擦還是在化妝水、精華液後？

因為乾性肌的人肌膚缺水又缺油，廖醫師建議先把保濕化妝水或精華液擦完，並加上乳霜或精華油，把補水和鎖水都做好，再擦痘痘藥膏，像是阿達帕林軟膏和維A藥膏都是基本款，如果只是長了幾顆痘痘就局部擦，如果是粉刺很且滿臉痘痘的人，就全臉擦；另外，若是碰到特別大顆的痘痘，可在大痘痘上厚敷一層痘痘軟膏。廖醫師更強調「治療、調理要並進」，千萬別因為長了痘痘就不敢擦保養，反而使肌膚乾到脫皮、角質層受損。

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