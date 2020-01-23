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年節倒數！居家質感清潔5單品，輕鬆化身家事達人

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▲▼年節倒數！居家質感清潔5單品。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲香氣也稱得上一種另類打掃保養。（圖／Unsplash、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

年節倒數計時，家裡還沒整理好嗎？一些清潔用品待丟，不少東西要補貨，才能讓年假過得清爽又舒適，以下5款清潔法寶CP值超高，讓你快速成為家事達人。

▲▼年節倒數！居家質感清潔5單品。（圖／Unsplash、品牌提供）

妙麗懸掛馬桶清潔球，50g，99元。

清新的海洋香很迷人，每次沖水都能自動清潔，幫助預防水垢與污垢殘留，香味續航力高，網路評價不錯。

▲▼年節倒數！居家質感清潔5單品。（圖／Unsplash、品牌提供）

風倍清 織物除菌消臭噴霧(高效除菌)，370ml，179元。

99.9%除菌效能，來自天然玉米成分，適用各種布製品，一噴清新簡單除菌抗臭。

▲▼年節倒數！居家質感清潔5單品。（圖／Unsplash、品牌提供）

Laundry 潔淨洗衣皂，59元。

高效洗淨力，去除衣物頑固髒污。特殊的凹凸固體皂型設計，刷洗時更易起泡，深入細小纖維帶走汙垢。

▲▼年節倒數！居家質感清潔5單品。（圖／Unsplash、品牌提供）

BONDI WASH  檸檬茶樹&柑橘碗盤清潔液，500ml，600元。

添加天然的介面活性劑及澳洲原生植物精油，細緻泡沫能徹底清除鍋碗油污並留下活力香氣，檸檬茶樹精油擁有清新香氣同時具備良好殺菌功效。

▲▼年節倒數！居家質感清潔5單品。（圖／Unsplash、品牌提供）
The Laundress 室內香氛噴霧，200ml，750元。

無毒配方能有效淨化空氣同時達到抗菌效果。獨特的清新香氣，可使用於居家環境的任何空間。噴灑於空氣中，或是身上的衣物、其他居家織品皆可使用。

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關鍵字：

居家, 打掃, 清潔, 推薦, 質感, 過年, 年節
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