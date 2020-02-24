在家靠兩大神器練出纖腰翹臀　彈力帶、滾輪這樣用，一周超有感

▲如健身教練般的纖腰翹臀也能居家鍛鍊。（圖／翻攝自IG@babebani、＠euddeume_）



時尚中心／綜合報導 圖／翻攝自小紅書＠miss朱zhu、＠小乖 麥當勞

腰上脂肪堆積了一圈又一圈，久坐、沒運動讓大腿和屁股也都越來越失控，但疫情持續讓人對出入公共場合卻步，該不該上健身房成了一大難題，在家運動其實並不難，想要針對腰、臀與雙腿鍛鍊，可以靠兩樣居家健身法寶——彈力帶與滾輪健身器，以下幾個動作學起來，不必去健身房也能打造出纖腰翹臀、魔鬼般的身材！

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有在健身的女孩們應該都對「彈力帶」不陌生，是十分方便、好攜帶又不佔空間的健身器材，小小一條就能夠輕鬆簡單的增加訓練效果，尤其是運用在鍛鍊臀、腿線條功效更顯著，可以說是居家「翹臀神器」。

除了綁在大腿上，做一般的深蹲動作之外，也能試試以下幾個動作，能夠改善臀部扁塌、下垂，緊實雙腿，拉長整體的身材比例。

1. 趴姿，彈力帶綁在膝蓋上方，雙腿往上離地，感受臀部的用力，做15下。



2. 單邊腿上抬，一邊15下。



3. 仰躺膝蓋彎曲，雙手平放兩側，左腿先往上、臀部離地，15下換邊做。

4. 側躺，手肘撐地，單側抬腿，15下換邊。

5. 跪姿，手掌撐地，左邊膝蓋先向旁抬起，15下後換邊。

「Her和她」購物平台所販售的「AD-ROCKET 翹臀神器深蹲阻力帶」一次滿足三種磅數，依需要程度使用，聚酯纖維材質彈力好又耐磨損，內側防滑不易滑落，除了上述簡單的基本動作之外，還能與其他更多健身動作搭配，都能為訓練帶來事半功倍的效果。

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看完了「翹臀神器」，接下來看到的是「健腹神器」！想快速鍛鍊腹部、消除游泳圈，單靠仰臥起坐等動作效果有限，但是如果搭配「滾輪健身器」的話，瘦腰效果更是快、狠、準，還能同時鍛鍊手臂線條。

「AD-ROCKET 超靜音滾輪健身器」現在在「Her和她」購物平台上特價399元，佛心價格絕對要購入，主打超靜音、不傷地板，加長的手柄握感更舒適。

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使用方式也非常簡單，只需要一個動作，最快一週就能見效！以跪姿雙膝與肩同寬，雙手握緊健身器手把，手臂打直，將滾輪從胸前滑過頭部，反覆動作鍛鍊核心肌群，也能夠進階嘗試朝左右方向滑動，加強腰腹側邊的鍛鍊。

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