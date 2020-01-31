呸姊粉絲必搶獨家「紅唇蛋糕」！蔡依林翻糖品牌皇后陛下　情人節限量款只在這賣

▲「呸姐」蔡依林不僅音樂事業備受肯定，從興趣開始的翻糖手藝也獲得國際大賽肯定。（圖／翻攝蔡依林IG）

記者張毓容／台北報導

亞洲流行音樂天后蔡依林（Jolin）除了是歌手，也是翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」的創意總監，針對農曆新年過完後緊接而來的浪漫情人節，「皇后陛下Your Majesty」和「Her和她」購物平台聯手合作，打造獨家4款「Guilty Pleaseure 罪誘之唇」情人節限量蛋糕，讓想給另一半甜蜜驚喜的你、在曖昧期想更近一步的你，不用說話，就能向對方展現你的濃情蜜意，而且每款蛋糕僅限量30個，如此稀奇，不搶怎麼行！

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▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「Guilty Pleaseure 罪誘之唇」系列有4款，每款限量30個，各1,940元。點我購買。

蔡依林剛結束《Ugly Beauty 2020 世界巡迴演唱會》台北場，在粉絲期待下宣布加場，也立即造成秒殺，令人忍不住讚嘆「呸姊」魅力無極限。而除了歌手身份外，擁有一手超強翻糖手藝的蔡依林還開設了自己的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」，以精緻細膩的製作技術，打造出各種藝術般的翻糖蛋糕，在網上也擁有高人氣。

去年12月蔡依林推出新專輯《Ugly Beauty》，其中一首《甜秘密Sweet Guilty Pleasure》以情人之間的親密互動為概念，歌詞完美展現出情侶間露骨又誘人的激情面貌。而「皇后陛下Your Majesty」專為「Her和她」設計的「Guilty Pleaseure 罪誘之唇」情人節限量蛋糕，就如同《甜秘密》般，以最能表現女性性感的嘴唇做為主角，打造咬唇、嘟唇等4種誘惑感十足的烈焰紅唇蛋糕，幫情侶傳達濃烈熱情。

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▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「忍耐的表情」，限量30個，1,940元。點我購買。

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▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「想要你」，限量30個，1,940元。點我購買。

限定的「Guilty Pleaseure 罪誘之唇」系列，共分為「忍耐的表情」、「想要你」、「無法抗拒」、「Sweet Guilty」四款，每一款都是3吋大小，翻糖嘴唇內藏著蛋糕體，既美觀又美味。其中「忍耐的表情」，以性感豐唇輕咬下唇，欲拒還迎的誘惑魅力，撓得對方心癢癢；「想要你」則是設計成挑逗感十足的火辣舔嘴紅唇，將你的熱情直球展現，大方傳遞對另一半的慾望。

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▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「無法抗拒」，限量30個，1,940元。點我購買。

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▲皇后陛下x「Her和她」獨家翻糖蛋糕「Sweet Guilty」，限量30個，1,940元。點我購買。

而嘟嘴造型的「無法抗拒」則以豐潤性感的雙唇幫你向另一半索吻，讓他一看就想直奔到你身邊來個甜蜜熱吻；最後一個「Sweet Guilty」則是鮮豔欲滴的紅唇裡含著有「Sweet」字樣糖球，就像在跟情人暗示「快來融化我嘴裡的糖吧～」讓你不必開口，也能融化他的心。