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巴黎高訂周／VALENTINO金魚斗篷氣勢爆棚　側面開洞、整件透視危險火辣

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▲VALENTINO高訂周。（圖／路透）

▲斗篷上的金魚圖案，有些和風氣息。（圖／達志影像／美聯社）

記者林明瑋 / 台北報導

高級訂製服總是造出美夢，穿不穿得到是一回事，看了心花怒放也算圓夢。2020春夏巴黎高級訂製服周VALENTINO登場，總是藏著些許各國文化在設計之中，這回有和風的影子，一襲金魚優游的斗篷氣勢磅礡、珊瑚頭飾浮誇至極，各種荷葉、羽毛更不用說，再低調的面料到了這個場子上也會變得華麗無窮。

▲VALENTINO高訂周。（圖／路透）

▲VALENTINO高訂周。（圖／翻攝Valentino IG）

▲VALENTINO高訂。（圖／達志影像／美聯社）

▲透視材質加上珠飾、側面開洞的洋裝都極性感，罩衫讓身形若隱若現。（圖／路透、翻攝VALENTINO IG）

浪漫女人味是VALENTINO的筋骨，開場第一套的黑色魚尾晚裝，罩上薄透的紗質上衣，為俐落線條注入柔媚，運用透視度、切口等細節，讓身形若隱若現，展開與服裝之間的對話。

穿透感滿分的禮服，在紗料上繍縫珠飾亮片，盡現婀娜性感，又用在裙襬用大紅緄邊、搭配誇張至過肩的耳環，展現出力道，還有黑色合身設計，側面開了成排圓洞，看似高雅，其實有危險心機。

▲VALENTINO高訂。（圖／達志影像／美聯社）

▲VALENTINO高訂。（圖／達志影像／美聯社）

▲VALENTINO高訂。（圖／達志影像／美聯社）

▲VALENTINO高訂。（圖／達志影像／美聯社）

▲各式荷葉貫穿系列，有女人味又有力道。（圖／達志影像／美聯社、路透）

柔美與個性在系列中並肩存在，荷葉的結構性強，玩法多樣，運用在許多套服裝上，可以出現在手套，也可以在窄裙的兩側，或成為貫穿整件裙子的軸心，有細細的摺痕，也有如花朵般澎湃，絕對滿足荷葉控，欣賞每一套都心花怒放。

大面積的色塊、圓點等圖騰是中和女性化線條的手法，而且用色鮮明不手軟，揮灑得相當過癮，垂墜至肩膀下的耳環，延續了先前高訂系列配件，增強戲劇效果的同時，也發現就算是一般日常，用這樣的耳環搭配T恤牛仔褲也沒什麼不妥，倒是更有亮點。

▲VALENTINO高訂周。（圖／翻攝Valentino IG）

▲VALENTINO高訂周。（圖／翻攝Valentino IG）

▲誇張的耳環、珊瑚般的頭飾，充滿戲劇效果。（圖／翻攝VALENTINO IG）

VALENTINO的高級訂製服由創作總監Pierpaolo Piccioli與高訂工坊團隊融合意見，創作出美麗作品，希望匯聚不同個性展現出獨特效果，壓軸的粉色禮服上半身為綻放般的羽毛，合身的裙開高衩，看得見內裡的紅，似是暗喻了紅色在品牌的地位，堅定又優雅。

▲VALENTINO高訂周。（圖／路透）

▲VALENTINO高訂。（圖／達志影像／美聯社）

▲浮誇羽毛與高衩設計壓軸。（圖／達志影像／美聯社、路透）

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關鍵字：

高級訂製服, 巴黎高訂周, 高訂周, VALENTINO, Pierpaolo Piccioli
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