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美妝大神Pony傳授刷睫毛「2重點」　8成女生都不知道

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▲▼美妝大神Pony傳授刷睫毛2重點 。（圖／翻攝自IG）

▲漂亮睫毛能幫助眼妝畫龍點睛。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

睫毛對於女生來說，實在是很重要，如果你愛小清新眼妝，只要淡淡眼影，簡單上刷睫毛膏，眼睛就能明亮有神，日本女生特愛將睫毛刷翹，妝後眼睛可足足放大兩倍大，南韓美妝大神Pony也很有一套，快來看看她怎麼刷出玩美睫毛。

▲▼美妝大神Pony傳授刷睫毛2重點 。（圖／翻攝自IG）

▲不戴假睫毛的時候，睫毛膏登場。（圖／翻攝自Youtube/PONY Syndrome，以下同）

▲Her和她睫毛膏。（圖／公關照）

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▲美妝大神Pony傳授刷睫毛2重點▼ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

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掌握根部濃、尾部淡

很多人刷睫毛都誤以為多刷幾層，睫毛就會變得濃密纖長，但若是沾取太多膏體，容易結成蟑螂腳，甚至暈成熊貓眼。Pony指出為了要讓眼睛放大且有睫毛延伸的感覺，刷睫毛時應該重點放在睫毛根部，讓睫毛根部比起尾部稍微濃烈一點，這樣由濃到淺的畫法，可以讓睫毛更濃長。

▲▼美妝大神Pony傳授刷睫毛2重點 。（圖／翻攝自IG）

下睫毛與眉毛或眼影同色

除了上睫毛應有濃淡之分，下睫毛更是不能忽略，她建議大家可以選擇和眉毛、眼影同色調的眉筆或是眼影，替代睫毛膏抹在下睫毛上，可以在下睫毛下方墊一張紙，這樣就可以讓眼影輕鬆附著在睫毛上，幫助自然放大眼睛。當然若覺得這個技巧有難度，使用咖啡色睫毛膏塗抹下睫毛也是可以的。

▲美妝大神Pony傳授刷睫毛2重點▼ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

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關鍵字：

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