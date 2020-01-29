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懶人必備「超快速保養神品」睡過頭也不怕！60秒搞定妝前所有步驟

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▲60秒搞定！懶人必備超快速保養神品。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲手邊備有一款「一瓶抵多瓶」的多功效全能型保養品，不小心睡過頭時也不用怕。（圖／翻攝@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導

想到過完年要開工就累，早上總想多睡個5分鐘、10分鐘，最後趕著出門上班上學，根本來不及好好擦保養品，匆忙上妝導致脫皮卡粉樣樣來，真的好想一個動作搞定所有程序。

這時候，只要手邊備有一款同時擁有多種功效的「All in One」多效合一保養品就沒問題。起床後只要一個步驟，超快速就能完成所有保養大小事，跳過繁瑣的塗塗抹抹，讓你睡到最後一刻才起床也來得及，再匆忙也依舊能有發光美肌。

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▲早安面膜。（圖／公關照）

▲日本BCL Saborino 早安面膜（32片/盒） 酪梨/葡萄柚，原價449元，特價 419元。點我購買。

由日本知名保養大廠BCL出的這款Saborino早安面膜，已經可說是縮時保養、懶人保養的最高境界了，在日本火紅的程度可說是沒有人不認識，不僅曾獲2017日本@Cosme的銷售冠軍，紅到台灣也是掀起一股熱潮，一年四季都暢銷，甚至熱賣到時常拿下日系藥妝店Tomod’s全店銷售王，連續2年蟬聯年度熱賣排行榜Top 1。

60秒就能迅速完成妝前所有步驟，一次搞定潔顏、保養、補水打底三件事，連洗臉都省了，也就是起床後只要這一片，就能直接開始化妝步驟，完全就是是快速出門前的好幫手，快遲到、趕時間時用上一片就對了。而且敷後上妝好服貼，妝容更精緻，還因應不同天氣及膚質，推出多種口味和功效可選擇，比如適合夏天用的清爽款、降溫酷涼款或是亮白、彈潤等。

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▲60秒搞定！懶人必備超快速保養神品。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲PS美美妍 電眼修修發光全效眼霜，30ml，1,280元。點我購買。

PS美美妍電眼修修全效發光眼霜是一款多功效還有多用途的複合性眼霜，添加保濕、美白、抗老和修護成分，能在修護的同時保濕、亮白、修護和預防老化，且不同於一般眼霜厚重油膩，質地清爽好吸收，且能當作All in One霜來用，全臉都能使用，一抹有感。

工作加班或是跟朋友聚會到太晚，很疲累、只想快速洗洗睡的時候，洗完臉後就用這條抹全臉，省下那些塗抹瓶瓶罐罐的時間和精力，快速搞定。

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關鍵字：

保養, 秘訣, 妙招, 快速, 快速保養, 60秒, 早安面膜, All in One, 多效合一, 保養品, 多功能, 眼霜, 懶人, 睡過頭
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