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巴黎高訂周／Jean Paul Gaultier告別秀重現「木蘭飛彈」　充氣娃娃太幽默

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▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jean Paul Gaultier告別高級訂製服秀，在好友們簇擁下謝幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者林明瑋 / 台北報導

67歲的法國設計師Jean Paul Gaultier被稱為「時尚頑童」，要不負稱號，就是絕不按牌理出牌，他決定不再走高級訂製服秀，但沒有感傷，用一貫的幽默可愛畫句點。

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲像充氣娃娃般的氣球裝相當有趣。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／達志影像／美聯社）
▲秀上重新演繹紅遍半邊天、Jean Paul Gaultier設計的木蘭飛彈裝。（圖／達志影像／美聯社）

幾天前Jean Paul Gaultier突然在IG上宣布將告別高級訂製服，2020春夏就是最後一場高訂大秀，而這場秀，真的以「告別」開場，伴著喬治男孩（Boy George）演唱、葬禮般的花圈，穿著白色洋裝的女模從直立的「棺材」走出來，彷彿華麗新生，不再做秀的Jean Paul Gaultier隱約透露會用別的方式進行他的時尚工作，到底有什麼新鮮事？希望秘密快點解開。

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治男孩（左）為Jean Paul Gaultier的高訂秀演唱。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／達志影像／美聯社）
▲開場女模從棺材裡走出來。（圖／達志影像／美聯社）

Jean Paul Gaultier在時尚圈打滾50年，標誌性設計都在2020春夏高訂秀中重現，例如水手服，吉吉哈蒂德（Gigi Didi）穿的款式性感非凡，橫條紋還可以是褲襪、荷葉蓬蓬袖等，變化萬千，還有充氣娃娃般的氣球裝，超過170套作品，讓人看得目不暇給。

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）

▲吉吉哈蒂德穿性感水手服。（圖／達志影像／美聯社、翻攝Jean Paul Gaultier IG）

瑪丹娜在1990年演唱會時穿的「木蘭飛彈」裝，更是Jean Paul Gaultier的超狂代表作，引領內衣外穿、記憶點滿分，2020春夏在胸前裝上「彈簧勾」重現。此外如皮衣拼接、領帶組合等，都是在Jean Paul Gaultier過往設計中出現過的，讓眾人好好回顧一番。

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）

▲尖錐胸型的馬甲，很具代表性。

除了服裝匯集他一路走來的精彩想法，模特兒、賓客陣容更是華麗，哈蒂德姊妹花、Coco Rocha、Karlie Kloss等等齊聚，加上許多設計師、他的好友們，告別秀像是一場歡樂派對，準備迎接另一個開始。

1970年Jean Paul Gaultier入行，1976年推出同名品牌，玩世不恭、叛逆瘋狂的點子，讓他成了時尚頑童，2003年至2010年並擔任HERMES（愛馬仕）創意總監，同名品牌還有香水、腕錶等，作品相當豐富。

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）

▲超模Karlie Kloss穿著華麗的服裝登場。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）

2014年9月，他宣布退出成衣（Ready-to-wear）系列，在2015春夏巴黎時裝周舉辦了一場「Gaultier小姐選拔」，與這次退出高級訂製服秀一樣，幽默詼諧面對，沒有感傷，戲劇化的鋪陳讓大秀變成「節目」，展演服裝、回顧過往，熱鬧到不行。

伸展台只是時裝圈的一部份，Jean Paul Gaultier先前在IG上說了，品牌會繼續、高訂會繼續，至於會怎麼做，八成又會顛覆想法，才叫做時尚頑童，讓我們拭目以待。

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）

▲被稱為全球首席脫衣舞孃的Dita Von Teese走秀。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）

▲Jean Paul Gaultier 2020春夏巴黎高級訂製服秀。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）

▲Jean Paul Gaultier慶祝進入時尚圈50年，同時也告別高級訂製服秀。（圖／翻攝Jean Paul Gaultier IG）
 

關鍵字：

Jean Paul Gaultier, 高級訂製服, 巴黎高訂周, 高訂周, Gaultier
fashion.net

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