鍾楚曦成LV早秋廣告女主角！穿不對稱斗篷演驚悚片　與23名巨星拍海報

▲大陸女星鍾楚曦為LV早秋系列拍廣告。（圖／LV提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

服裝之所以有趣，在於除了保暖蔽體之類的機能性之外，還能有更多故事，LOUIS VUITTON （路易威登）早秋女裝系列把這件事發揚光大，找來23名明星演繹服裝，拍攝出小說封面或電影海報的效果，明星們和服裝都是主角、由女裝創意總監Nicolas Ghesquière出品，譜寫出一個又一個不同篇章。





艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）穿紅色洋裝、手拿白色Petite Malle包，一隻飛龍抱著她，這是《The Dragon Slayer》（屠龍記）場景，大陸女星鍾楚曦也受邀拍攝早秋形象廣告，穿著不對稱斗篷、印花褲與雪靴，演出的是看來很驚悚的《The Haunted Garden》，海報上還寫著「What if the flower picks you」？

LV的2020早秋系列，把服裝視為每個人衣櫃裡的角色，代表了我們的情緒、日常，甚至設定了生活場景，就像在電影、小說裡，可以用服裝加強印象、鋪陳，絕對是重要的一部分。

Nicolas Ghesquière擅於融合各種元素，製造出獨特個性，腰封為柔軟的洋裝注入個性，蕾絲搭配寬版頸鍊，多了點叛逆，運動風上衣與拼接窄裙，讓休閒與雅緻並存，每個人都不會只有一種姿態，就讓LV的早秋來說故事，也看看哪張海報，是你的最愛。