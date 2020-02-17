fb ig video ETtoday search mobile

保養無效竟是因為用量不對！網：精華液「層疊混合」更有感

> >

▲▼保養無感都是因為精華液用量不足 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲精華是保養重點步驟，使用太少或過量都不好。（圖／翻攝自IG/ahc.official，以下同）

編輯/ Lily

如果說化妝水是保養的入門，精華液可說是肌膚的維他命，精華添加高濃度有效保養成分，讓護膚更有感。使用精華液時，用量太多或太少都無法達到最佳的保養功效，建議以使用舒適度為主。

市面上精華液定價偏高，許多人捨不得用量太大，但牛爾老師就曾經分享，精華液用量不足等於白做工，效果更會大打折扣。身為重度保養控的他，精華用量足足是一般人的雙倍，他會搭配按摩幫助吸收，謹守用量足、持續用兩大原則，讓保養超有感。

▼▼特價倒數快搶▼▼

▲Her和她AHC神仙水。（圖／記者林明瑋攝）

▲AHC 玻尿酸精華化妝水（神仙水）100ml*2入，原價1,500元，限時特價699元，只到2月17日中午12點。點我購買。

▼▼點圖超驚喜▼▼

▲Her和她AHC新時空瞬吸精華。（圖／公關照）

▲AHC 新時空瞬吸精華 100ml ，粉瓶亮白、金瓶緊緻、藍瓶保濕，單瓶特價499元。點我購買。

如何挑選適合自己的精華液？精華液可針對不同膚況選擇性使用，若肌膚缺水乾燥，可以挑選保濕精華液，肌膚蠟黃氣色差，建議挑選提亮膚色的美白精華液，比較介意輪廓線的話，抗老的修護精華液也是好選擇。

精華液並不限一次只能使用一瓶，主要原則就是使用質地輕盈的精華先打底，越濃稠的放在後面，如果使用的是同一個品牌，將2至3種精華液混用也不是問題。

▲▼保養無感都是因為精華液用量不足 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

記得塗抹完精華液後，一定要使用乳液或是乳霜，將精華液緊緊封存在肌膚內。乳霜的油質含量比化妝水、精華液高，所以保養順序要放在最後，讓油分將保濕成分一起覆蓋在肌膚，防止水分蒸發。

▼▼點圖超好買▼▼

▲▼保養無感都是因為精華液用量不足 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AHC 新時空瞬吸精華，藍瓶保濕，100ml，原價599元，特價499元點我購買。

▲▼保養無感都是因為精華液用量不足 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AHC 新時空瞬吸精華，粉瓶亮白，100ml，原價599元，特價499元點我購買。

▲▼保養無感都是因為精華液用量不足 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AHC 新時空瞬吸精華，金瓶緊緻，100ml，原價599元，特價499元點我購買。

關鍵字：

精華液, 保養, 用量, 混用
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

牙醫師：吃飽後「一個動作」　還原清新口氣、比刷牙更健康

牙醫師：吃飽後「一個動作」　還原清新口氣、比刷牙更健康

「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

「霸道總裁」朴敘俊私下是大鞋頭！愛穿AJ系列、最貴LV聯名也有

偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味

偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味

女孩們注意了！男生曖昧期的4大地雷　踩了直接掰 孫芸芸與女兒PK逆天美腿　薑是老的辣pose大勝 奧斯塔羅12星座一周運勢0217-0223　獅子對情人要誠實、摩羯偏財運不佳 肯德基聯名Crocs，炸雞懶人鞋超搞怪　立體雞腿看了好餓 出門血拼時，你可能也做過這10件尷尬小事：沒標價的八成買不起 凱特王妃罕見「軍裝風」美翻全場　不畏低溫硬擠微笑超親民 泫雅點淚滴、歐陽娜娜畫雀斑引模仿潮！盤點女星5款特殊話題妝容

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面