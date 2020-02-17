保養無效竟是因為用量不對！網：精華液「層疊混合」更有感

▲精華是保養重點步驟，使用太少或過量都不好。（圖／翻攝自IG/ahc.official，以下同）

編輯/ Lily

如果說化妝水是保養的入門，精華液可說是肌膚的維他命，精華添加高濃度有效保養成分，讓護膚更有感。使用精華液時，用量太多或太少都無法達到最佳的保養功效，建議以使用舒適度為主。

市面上精華液定價偏高，許多人捨不得用量太大，但牛爾老師就曾經分享，精華液用量不足等於白做工，效果更會大打折扣。身為重度保養控的他，精華用量足足是一般人的雙倍，他會搭配按摩幫助吸收，謹守用量足、持續用兩大原則，讓保養超有感。

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如何挑選適合自己的精華液？精華液可針對不同膚況選擇性使用，若肌膚缺水乾燥，可以挑選保濕精華液，肌膚蠟黃氣色差，建議挑選提亮膚色的美白精華液，比較介意輪廓線的話，抗老的修護精華液也是好選擇。

精華液並不限一次只能使用一瓶，主要原則就是使用質地輕盈的精華先打底，越濃稠的放在後面，如果使用的是同一個品牌，將2至3種精華液混用也不是問題。

記得塗抹完精華液後，一定要使用乳液或是乳霜，將精華液緊緊封存在肌膚內。乳霜的油質含量比化妝水、精華液高，所以保養順序要放在最後，讓油分將保濕成分一起覆蓋在肌膚，防止水分蒸發。

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