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Kobe生前紀念退役的愛錶是這只　帥氣模樣成追憶

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▲▼Kobe戴Hublot 。（圖／公關照）

▲Kobe佩戴Hublot腕錶的帥氣模樣，長存於粉絲心中。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

NBA傳奇球星布萊恩（ Kobe Bryant） 27日搭乘直升機墜毀身亡，消息震撼全球，他生前形象正面深受代言廠商喜愛，2013年起擔任瑞士名錶Hublot（宇舶）大使，品牌曾為他打造3款腕錶，對他最有意義的是2016年退役當年，Hublo獻上的經典融合系列Classic Fusion Kobe Bryant HeroVillain限量腕錶，當時他笑著說：「這只錶是我20年籃球職業生涯的最佳寫照。」可惜他戴名錶的帥氣畫面，已成追憶。

▲▼Kobe戴Hublot 。（圖／公關照）

▲Kobe曾出席Hublot為他打造錶款的發表會，可惜已成追憶。

Kobe於2013年起擔任Hublot大使，品牌陸續為他量身打造King Power Black Mamba計時碼錶、2015年的Big Bang UNICO Kobe“Vino”Bryant逆跳計時碼錶，他2016年4月中旬以單場60分的驚人紀錄，正式結束了20年輝煌NBA職業生涯，品牌又為他設計經典融合系列Classic Fusion Kobe Bryant HeroVillain限量腕錶，讓他開心表示：「這是對於我個人追求卓越的不懈努力與專業的最大肯定，我一直致力將我的恐懼與疑慮化為力量和決心。」將此錶視為退役的紀念物。

▲▼Kobe戴Hublot 。（圖／公關照）

▲經典融合系列Kobe Bryant HeroVillain限量腕錶是Hublot為Kobe設計的第3只錶。

令人惋惜的是今傳出Kobe離世的消息，他生前談論與Hublot緊密連結的笑容、戴錶的帥氣模樣，將永存於全球粉絲的心中。

關鍵字：

Kobe, Kobe Bryant, Hublot, 宇舶
fashion.net

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