葛萊美場內外悲痛哀悼Kobe　小天后亞莉安娜浮誇蓬裙稱霸紅毯

▲葛萊美頒獎典禮於今(27日)上午登場,全場籠罩在布萊恩(Kobe Bryant)驟逝陰霾中。(圖/達志影像/美聯社)

第62屆葛萊美頒獎典禮於今(27日)上午登場,原是音樂界一大歡樂盛事,不過在稍早球星布萊恩(Kobe Bryant)驚傳墜機驟逝後蒙上一層陰影,眾星仍是整理情緒步上紅毯,小天后亞莉安娜(Ariana Grande)換上灰色蓬蓬裙以公主之姿順勢脫穎而出。

▲小天后亞莉安娜以灰色蓬裙公主之姿亮相格萊美 。(圖/達志影像/美聯社)

美國葛萊美頒獎典禮原定27日一早登場,粉絲早已設好鬧鐘等候多時,不過卻先迎來球星布萊恩驟逝消息,生命停格在41歲令人相當惋惜。事發突然,葛萊美紅毯只好照常舉行,此次亮點就屬小天后亞莉安娜 (Ariana Grande) 以招牌高馬尾搭配宛如公主一般的灰色蓬裙亮相,層層堆疊的裙襬氣勢非凡,搭配上柔霧灰色與鮮亮紅毯產生對比,亞麗安娜時不時撩起誇張裙襬擺POSE,將157cm的身高發揮出九頭身比例備受好評。

▲卡蜜拉穿著洞洞裝紅毯表現失常。(圖/達志影像/美聯社)

同樣聲勢看漲的歌手卡蜜拉(Camila Cabello),這回罕見以逆齡齊瀏海現身,搭配黑色鏤空洞洞裝,特殊的亮片材質遊走在裙身,打造閃亮效果,搭配高開衩造型,使得纖細長腿若隱若現。不過或許是身上的重點太多用力過猛,造成視覺上過於凌亂的反效果,畫面一曝光就引來網友直呼,「很像蘋果套」、「非常不適合她」、「不好看。」

▲葛萊美頒獎典禮正好在湖人隊主場地舉辦,臨時新增致敬環節悼念永遠的巨星Kobe 。(圖/達志影像/美聯社)

事實上此次頒獎典禮正好在湖人隊主場地舉辦,因此球迷早就到場哀悼,場內也已經懸掛Kobe球衣,葛萊美開場時特別臨時新增了致敬環節,由Boyz II Men清唱《It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday》,現場十分沉重。

