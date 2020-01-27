葛萊美場內外悲痛哀悼Kobe　小天后亞莉安娜浮誇蓬裙稱霸紅毯

▲葛萊美頒獎典禮於今（27日）上午登場，全場籠罩在布萊恩（Kobe Bryant）驟逝陰霾中。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

第62屆葛萊美頒獎典禮於今（27日）上午登場，原是音樂界一大歡樂盛事，不過在稍早球星布萊恩（Kobe Bryant）驚傳墜機驟逝後蒙上一層陰影，眾星仍是整理情緒步上紅毯，小天后亞莉安娜（Ariana Grande）換上灰色蓬蓬裙以公主之姿順勢脫穎而出。

▲小天后亞莉安娜以灰色蓬裙公主之姿亮相格萊美 。（圖／達志影像／美聯社）

美國葛萊美頒獎典禮原定27日一早登場，粉絲早已設好鬧鐘等候多時，不過卻先迎來球星布萊恩驟逝消息，生命停格在41歲令人相當惋惜。事發突然，葛萊美紅毯只好照常舉行，此次亮點就屬小天后亞莉安娜 (Ariana Grande) 以招牌高馬尾搭配宛如公主一般的灰色蓬裙亮相，層層堆疊的裙襬氣勢非凡，搭配上柔霧灰色與鮮亮紅毯產生對比，亞麗安娜時不時撩起誇張裙襬擺POSE，將157cm的身高發揮出九頭身比例備受好評。

▲卡蜜拉穿著洞洞裝紅毯表現失常。（圖／達志影像／美聯社）

同樣聲勢看漲的歌手卡蜜拉（Camila Cabello），這回罕見以逆齡齊瀏海現身，搭配黑色鏤空洞洞裝，特殊的亮片材質遊走在裙身，打造閃亮效果，搭配高開衩造型，使得纖細長腿若隱若現。不過或許是身上的重點太多用力過猛，造成視覺上過於凌亂的反效果，畫面一曝光就引來網友直呼，「很像蘋果套」、「非常不適合她」、「不好看。」

▲葛萊美頒獎典禮正好在湖人隊主場地舉辦，臨時新增致敬環節悼念永遠的巨星Kobe 。（圖／達志影像／美聯社）

事實上此次頒獎典禮正好在湖人隊主場地舉辦，因此球迷早就到場哀悼，場內也已經懸掛Kobe球衣，葛萊美開場時特別臨時新增了致敬環節，由Boyz II Men清唱《It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday》，現場十分沉重。

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