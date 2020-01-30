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星巴克1／30開工日買一送一來啦！　路易莎也打85折

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▲▼星巴克,星巴克咖啡,星巴克買一送一。（圖／記者許力方攝）

▲星巴克開工日推買一送一。（圖／記者許力方攝、翻攝星巴克官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

過完 7 天的春節假期，準備迎來鼠年第一年正式上班日啦，既然工作賺錢無法逃避，只好在開工日好好搶便宜！星巴克針對 1／30 推出「開工日好友分享」，今天到晚上 8 點前，相同 2 杯飲品可享買一送一優惠，路易莎咖啡也祭出開工日促銷，黑卡會員任一餐食加上飲品，限定 5 天特價 85 折。

為了調整準備上班的收假心情，星巴克依往常推出買一送一優惠，1／30 活動當天，從門市開始營業至晚上 8 點止，民眾只要入店內購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待，讓你開工不憂鬱。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克官網）

提醒請注意消費限制，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。其他回饋與優惠與各行銷活動不能合併使用、優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。若顧客可將好友分享優惠價購得之飲料，再加價 20 元以換成燕麥奶飲料（飲料 + 燕麥奶），部分特定門市不提供優惠服務。

而擁有最多門市數量的路易莎咖啡，也祭出開工日特殊優惠，針對 1／30、1／31、2／3、2／4、2／5 限定 5 天，點餐前出示黑卡，即享任 1 餐食＋任 1 杯飲品・總金額 85 折優惠，請注意蛋糕、鹹派、限門市販售的麵飯食與客製化特殊需求等不在活動範圍內，且不適用外送及網路訂餐服務。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 開工日
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