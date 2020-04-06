保養無感靠「精華一滴逆轉」　網曝：當作妝前急救面膜更好

▲善選精華液，幫助肌膚提早抵禦老化。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

熬夜、睡眠品質不佳、生活作息不規律，已成為許多女生的日常，氣溫差與環境污染，導致保養永遠追不上老化速度，肌膚必須加強修護才能趕上生理節奏，這時精華液不能省，否則暗沉、細紋提早出來亂，惡性循環導致老化提前報到。

精華液除了用於日常保養步驟外，更可作為妝前或外出前的救急修護面膜，只要厚敷5分鐘，幫助快速舒緩膚況，立即提升肌膚細緻度與保水度，使後續妝容更加服貼。



Dior 精萃再生微導魚子膠囊，75ml，1,3000元。

取自岡維拉玫瑰的 22 種必須微營養素，與乳油木果油完美結合，一抹上肌膚瞬間釋放能量，在肌膚表形成修復膜。

ORBIS 芯生悠肌能精華，25ml，1,600元。

化妝水前使用的前導型精華，滑順濃潤質地,推開瞬間將潤澤導入肌膚，打開肌膚大門幫助後續保養品吸收。

Elizabeth Arden 維他命C激活煥白膠囊，60顆，3,850元。

分子釘成分搭配脂溶性維他命C穩定配方，幫助對抗暗沉、倦容、初老現象，使肌膚明亮、光滑、更有光澤，再現均勻透白好膚質。

肌研 糀潤賦活修護精華，110ml，900元。

水感質地，蘊含白米發酵後的美肌成分，能促進肌膚新陳代謝，恢復光滑透亮、細緻膚況。

AHC 新時空瞬吸精華，100ml，原價599元，特價499元。 點我購買。

質地清爽好吸收，介於精華液與精華乳之間的質地，保濕亮白效果很優秀，出門用來當作肌膚保養打底，後續塗抹底妝也部會起屑。

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