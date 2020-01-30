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鼠年邁開步伐！精選開工5款足部保養，越走越順

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▲▼鼠年邁開步伐！精選5款足部保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲新的一年就從呵護足部開始吧！（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

「開工好煩，收心好難」嗎？ 結束長達七天的假期，開工時難免覺得煩躁，為了舒緩憂鬱的開工日，為大家準備療癒足部保養，邁開步伐為新的一年繼續奮鬥吧！

結束7天慵懶的假期，重返職場開工總覺得特別疲憊。想到久坐久站的模樣總忍不住為雙腳感到疼惜，小資女孩在新的一年認真呵護雙足，讓鼠年越走越順。

▲▼鼠年邁開步伐！精選5款足部保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

咕溜足膜，350元。

只需敷40分鐘即能完成足部養護。簡單穿上足套就能軟化老廢角質，添加AHA果酸及膠原蛋白成分，溫和不傷肌膚。

▲▼鼠年邁開步伐！精選5款足部保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

PERORIN足底樹液貼片，360元。

適合長時間站立、步行、劇烈運動和泡澡後使用。亦可用於肩膀、頸椎、腰部、小腿和腳底。睡前使用，隔日便能感受雙足輕盈。主成份為蒸餾木酢液，使用更安心。

▲▼鼠年邁開步伐！精選5款足部保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

休足時間 足部去角質果凍凝膠，269元。

添加天然磨砂和矽膠粒，溫和去除腳跟老廢角質。甘油保濕成分，滋潤腳跟不乾澀。薰衣草及小菊花香氛，使用時更能感受癒療好心情。

▲▼鼠年邁開步伐！精選5款足部保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Melvita 薰衣草舒壓好眠按摩油 ，100ml，1,480元。

藉由薰衣草精油，改善焦慮情緒。同時添加芝麻油與山金車萃取，能滋潤活化、促進循環，緩解肌膚緊張不適感。

▲▼鼠年邁開步伐！精選5款足部保養 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

O.P.I 古布阿蘇磨砂淨露，249g，1,350元。

含天然晶糖、維生素E、古布阿蘇、白茶萃取、酪梨油複合精華，溫柔去除足部老廢角質。

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關鍵字：

足部保養, 療癒, 開工, 鼠年
fashion.net

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