全智賢、劉詩詩氣質天鵝頸太迷人！每天練8個動作改善駝背　瘦掉雙下巴

韓國國民女神全智賢於去年底拍攝《Marie Claire》11月內頁大片時，頂著慵懶胎毛瀏海，穿著俐落線條V領黑色套裝，露出了優雅天鵝頸，沒有距離感的女王氣場時髦又迷人！

很多女生都有這個問題：坐姿不正或維持自己喜歡的姿勢太久，習慣斜方肌用力，讓斜方肌變得很大，這樣顯得脖子很粗短，穿露肩的衣服不好看；加上常滑手機造成脖子前傾，整個人有點駝背，體態不美觀，甚至顯胖。

以下8組肩頸背伸展小動作每天只需花個5-10分鐘訓練，拉開肩頸後可以改善斜方肌，每天練，妳也可以擁有美美的天鵝頸和好看的體態。

8組天鵝頸伸展瘦身運動

動作1. 手臂、肩外側拉伸

這個動作可以拉伸肩部外側，使肩部線條更細長。一側手臂伸直，另一側手肘關節夾緊向外拉，手臂外側被拉伸，停留5秒，兩側來回換20次。

動作2. 舉手拉伸肩背

這個動作拉伸肩部和上背部，矯正駝背的體態，雙手放在後頸處，背部用力拉伸，然後十指交叉，反向往頭頂上推，肩部和後背被拉伸。

動作3. 斜方肌經典拉伸

這個是斜方肌經典拉伸動作，效果非常好。頭部歪向一側手部稍微助力，不要聳肩，感受一下斜方肌有被拉伸的力量。

動作4. 抬手肘拉伸

這個動作幫助活動肩關節和後背上側，還能拉伸蝴蝶袖，對塑造好看的體型和手臂很有幫助。一側手盡量去勾後背，另一側手使力往下按肘關節，盡量做，感受肩背的拉伸。

動作5. 雙手後拉

這個動作幫助靈活肩關節，改善駝背，練出挺直的身型。雙手於後背拉手，盡量做，兩邊交替進行多次。

動作6. 扶椅子拉伸後背

久坐的朋友一定要經常做這個動作，可以拉伸整個後背，防止駝背。雙手扶著椅子，背挺直，盡量往下壓，感受背部的拉伸。

動作7. 開合雙手拉伸

這個動作可以拉伸胸、肩和後背，改善含胸駝背，矯正體態。·雙手呈90度，從面前往後拉伸，後背肩胛骨收緊並使力，停留5秒鐘，來回做20次。

動作8. 雙手反扣合

這個動作對新手來說有點困難，但就盡量去做，雙手從背後合十，兩手盡量往上，肩部外側和背後拉伸感會很強！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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