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容易「越減越肥」的星座TOP3　牡羊要成功，朋友請勿拍打餵食

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連呼吸都胖！12星座中最容易「越減越肥」星座TOP3

現在的美食誘惑實在太多，牽絲的起司、爆漿的內餡每一款看起來都好想吃，但想要減肥必須要有過人的毅力，美食當前仍然能不動如山，但星座潛移默化的影響個性，而減肥的難易度跟個性息息相關，究竟12星座中誰的最容易越減越肥呢？

TOP3　巨蟹座

巨蟹座人稱他是超級美食達人其實十分正確，12星座中蟹座的味蕾最敏銳，對於食物的鑑賞力往往高於一般普通人，不僅熱愛品嘗美食，巨蟹也愛烹飪下廚、研發各種美味食物，如此對於食物有著巨大愛戀的蟹座，要他們少吃談何容易，一旦蟹座下定決心減重，很可能會從食物端著手，開始認真研發各種低卡低糖或生酮飲食，你想得到的各種料理減肥法蟹座通通有辦法搞定，還能做的比任何食物都好吃，然而就算是減肥食物也還是食物，嗑太多還是會胖，加上蟹座對運動完全沒FU，每次減肥就是他們瘦身料理吃到飽的最佳時刻，但這樣只吃不動最終還是愈減愈肥做白工啊！

TOP2　牡羊座

性情開朗、活力十足的牡羊座其實就算不刻意減重，大部分的羊兒也不會是人群中最大支最肥滿的那一位，因為他們有顆靜不下來的心，比一般人更喜歡跑跑跳跳四處玩耍，會讓自己體重失控通常是荷爾蒙出了狀況，或是年紀的日積月累。羊座對於體重的要求最好還是順其自然，因為，所有想減肥的牡羊，最後多半會弄巧拙、愈減愈重，羊兒必須了解，一旦開始減肥之路，首先就要斷絕任何朋友邀約、嚴禁大家餵食，各種喝咖啡聊是非更是想都別想，想想下班後禁口禁足，不能和麻吉好友膩在一起，該是人群中的核心人物的牡羊一下子被邊緣化，人生整個都黑白了，撐不了多久就會壓抑不住好動的心而找朋友大啖美食，前頭忍耐的一下子又通通失敗了，要成功真的比登天還難！

TOP1　金牛座

被歸類為土象星座，個性務實、腳踏實地的金牛，對待體重數字應該像荷包裡的金錢數字一樣錙銖必較，然而大家所不知的是，金牛的守護星來自金星，天生熱愛追求感官與美的事物，其中更貪戀味蕾美食的享受，能吃上一頓好吃的大餐比任何時都讓牛兒來得心滿意足，於是當他們感覺壓力很大、喘不過來時，一餐人間美味能讓他們沈重的壓力瞬間歸零；當他們喜從天降好事發生時，來趟美食之旅慶祝會是他們的首選，金牛的人生中不論喜怒哀樂都和美食緊緊牽繫在一起，要他們和食物和熱量say goodby比登天還難，稍微捱餓腦子子裡就有著源源不紀的食物畫面，愈是想精算卡路里結果只有吃更多，又或許牛座可以透過各種運動來減重，然而運動完又熱又累又飢腸轆轆的情況，真的非吃一頓好的慰勞自己不可，愈減愈肥的星座冠軍絕對是牛座無誤！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢, 巨蟹, 牡羊, 金牛
fashion.net

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