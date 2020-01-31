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2020開運內衣總整理！深V、集中、無鋼圈設計全都有

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農曆新年一到，就有幫自己衣櫃、鞋櫃添購新衣、新鞋的正當理由，別忘了內在美也是時候該採購一波，這回就幫大家整理了，小胸女孩追求的集中、靠近，不受拘束的舒適無鋼圈，性感迷人的深V效果，集結各大品牌的開運內衣全都在這邊。

黛安芬飄舞水感動系列經典集中款烈焰紅，NT$1,880／低腰三角配褲，NT$520

採用新一代極輕量水波襯墊，以液體和空氣的黃金比例，為女孩打造集中渾圓美胸。結合無痕網布背片搭配上緣無縫設計，輕鬆無壓力更自在。

黛安芬飄舞水感動系列無鋼圈低V款薔薇粉，NT$1,880／中腰平口配褲，NT$550

以經典水感動罩杯搭配無鋼圈設計，搭載雙層彈性網布內層加強集中，能使胸型自然貼合，並給予塑型立體效果，打造集中渾圓美胸。顏色還是最具氣質的薔薇粉，要女孩如何說不。

黛安芬花樣年華系列記憶枕低V款柔霧紅，NT$1,780-1,880／中腰平口配褲，NT$550

使用新一代記憶罩杯，材質更舒適且輕盈，搭載V型曲線剪裁，勾勒出自信迷人溝線，展現自信的性感身材。低調華麗雙色刺繡蕾絲，搭配襯色罩杯設計，讓罩杯服貼無痕。

黛安芬自然優雅系列無鋼圈美型款舞紅色，NT$1,780-1,880／中腰平口配褲，NT$580

選擇無鋼圈均薄罩杯，搭配內月牙設計，採用加高脇邊包覆及三排背勾，可以穩定後背曲線。結合精緻彈性花卉蕾絲使胸型看起來更典雅。

Peach John Nice Body完美比例托高軟鋼圈胸罩，NT$1,090／同系列內褲，NT$390

開賣兩週就缺貨的Nice Body系列，2020年1月也在推出全新色系，採用軟鋼圈材質，可以包覆胸型提高穩定性，內藏蓬鬆棉質底厚襯墊，是小胸女孩的一大福音，穿上就能提高PP點維持上挺胸型。

Peach John SMART顯瘦奢華花瓣內衣，NT$1,190／同系列內褲，NT$490

三重染色工藝的漸層花朵蕾絲，是SMART系列最具亮點的設計，加上超舒適的軟鋼圈材質，就像沒有穿著內衣的自在感受。而加高脇邊的設計能俐落收好背肉和脇側贅肉。

Peach John 性感費洛蒙璀璨之夜內衣，NT$1,190／同系列內褲，NT$490

榮登約會第一名內衣之稱的性感費洛蒙璀璨之夜系列，採用大Ｕ型鋼圈設計，讓側肉都能被包覆到罩杯裡面穩定不走位，結合力學剪裁版型，將胸部強力往中間聚攏，打造深溝渾圓美胸，小胸女孩絕對不能錯過這款！

Peach John輕盈純粹耀眼晨曦內衣，NT$1,190／同系列內褲，NT$490

喜歡自然裸胸的女孩，那肯定不能錯過這款，以薄質罩杯結合低反發襯墊，打造理想中的自然胸型。脇邊使用整片的彈力網布，打造輕盈舒適的穿著感受。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, marieclaire, 內衣, 黛安芬, 開運, Peach John
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