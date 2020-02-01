fb ig video ETtoday search mobile

莫莉、李函都乖乖背！當紅「腋下包」不快點夾一顆，別說你時尚

> >

只知道「小包」是潮流還不夠，如今連長度也位移，「腋下包」正夯。Bella Hadid、歐陽娜娜、Kiwi李函、莫莉通通跟上，腋下不趕快夾一顆，別說你時尚！

時尚潮流會輪迴，如今是小包的天下，但如果只知道入手新包選擇小包不會錯，那可就太嫩了！除了尺寸之外，長度也位移，若說目前哪種長度最時髦，肯定就是「腋下包」。腰包回鍋，帶動斜挎背法的「胸包」流行，如今夾在腋下的長度正時髦，歐美超模Bella Hadid從去年中（2019）開始背腋下包，如今這股風潮吹到台灣，莫莉、Kiwi李函都嘗試。腋下不快點夾一顆包，別說你是時尚人士。

▲液下包 。（圖／美麗佳人提供）

▲超模Bella Hadid去年下半年就開始狂夾腋下。

▲液下包 。（圖／美麗佳人提供）

▲「腋下包」時髦又讓兩手空出來，難怪Bella Hadid放開大快朵頤。

「腋下包」正夯，這種長度剛好也適合拎在手臂上，優雅感比任何長度都更強。近期如歐陽娜娜等人，全都以PRADA為目標，入手復刻2000年火爆的經典尼龍Hobo包，彩色招牌尼龍材質配上經典三角金屬牌Logo，在時尚之中還能保證輕又耐髒的特色。對於想入手的人來說，以它為頭號目標就對了。

▲液下包 。（圖／美麗佳人提供）

▲歐陽娜娜拎在手上走氣質路線。

▲液下包 。（圖／美麗佳人提供）

▲李函輕輕勾在手指間，隨便都超時髦。

時尚小科普：PRADA經典尼龍

1950年誕生，採用獨門的雙絞紗斜紋編織手法，略帶絲光色調，兼具實用性與機能性。50年代，使用尼龍材質製作包款，是顛覆當時講究奢華皮革的創舉，很快的在好萊塢明星之中爆紅。1984年推出尼龍材質後背包，很快的就成為PRADA最經典、最暢銷的單品。

▲液下包 。（圖／美麗佳人提供）

▲Re-edition系列多功能尼龍包，左（NT$34,500）、右（NT$21,500）。

▲液下包 。（圖／美麗佳人提供）

▲Re-Edition Hobo包（NT$21,500）。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

Follow她們的IG準沒錯！歐洲女人秋冬必備的9款時髦單品，讓你也能輕鬆穿出迷人雅緻韻味！

被吳謹言、宋慧喬、石原的中長髮燒到了！2019最完美長度到「腋下」，誰剪誰臉小！

準備好迎接今年春夏最新款的到來了嗎？Prada各式樣時髦編織配件保證燃燒你的購物慾望！

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 腋下包, 潮流, PRADA, Bella Hadid, 歐陽娜娜, 莫莉, 李函
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

莫莉、李函都乖乖背！當紅「腋下包」不快點夾一顆，別說你時尚

莫莉、李函都乖乖背！當紅「腋下包」不快點夾一顆，別說你時尚

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

日票選「最令男生心動舉動」TOP5　「頭髮」果然是殺手鐧

日票選「最令男生心動舉動」TOP5　「頭髮」果然是殺手鐧

最有義氣的星座TOP 3　有天蠍當閨蜜其實超幸福 「不愛拍照的你」暗藏4個加分特質　私下更有趣、懂得考慮別人 大腸髮圈是2020流行趨勢！材質對了更加分　IG部落客示範三種最時髦綁法 吃薯條也能玩心理測驗！沾番茄醬方式看個性　第一種人易受騙 日藥本舖：口罩下週到貨！專業藥師教「防疫3大要點」對抗武漢肺炎 女神劉寅娜曝「約會黃金3秒」秘訣　他的目光是關鍵 睡前共讀、感受心跳　兩性專家教你「7件小事」重拾戀愛感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面