莫莉、李函都乖乖背！當紅「腋下包」不快點夾一顆，別說你時尚

只知道「小包」是潮流還不夠，如今連長度也位移，「腋下包」正夯。Bella Hadid、歐陽娜娜、Kiwi李函、莫莉通通跟上，腋下不趕快夾一顆，別說你時尚！

時尚潮流會輪迴，如今是小包的天下，但如果只知道入手新包選擇小包不會錯，那可就太嫩了！除了尺寸之外，長度也位移，若說目前哪種長度最時髦，肯定就是「腋下包」。腰包回鍋，帶動斜挎背法的「胸包」流行，如今夾在腋下的長度正時髦，歐美超模Bella Hadid從去年中（2019）開始背腋下包，如今這股風潮吹到台灣，莫莉、Kiwi李函都嘗試。腋下不快點夾一顆包，別說你是時尚人士。

▲超模Bella Hadid去年下半年就開始狂夾腋下。



▲「腋下包」時髦又讓兩手空出來，難怪Bella Hadid放開大快朵頤。



在 Instagram 查看這則貼文 莫莉 Molly Chiang（@molly_chiang）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 上午 4:59 張貼

「腋下包」正夯，這種長度剛好也適合拎在手臂上，優雅感比任何長度都更強。近期如歐陽娜娜等人，全都以PRADA為目標，入手復刻2000年火爆的經典尼龍Hobo包，彩色招牌尼龍材質配上經典三角金屬牌Logo，在時尚之中還能保證輕又耐髒的特色。對於想入手的人來說，以它為頭號目標就對了。

▲歐陽娜娜拎在手上走氣質路線。



▲李函輕輕勾在手指間，隨便都超時髦。



時尚小科普：PRADA經典尼龍

1950年誕生，採用獨門的雙絞紗斜紋編織手法，略帶絲光色調，兼具實用性與機能性。50年代，使用尼龍材質製作包款，是顛覆當時講究奢華皮革的創舉，很快的在好萊塢明星之中爆紅。1984年推出尼龍材質後背包，很快的就成為PRADA最經典、最暢銷的單品。

在 Instagram 查看這則貼文 Camille Charriere（@camillecharriere）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 26 日 上午 5:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Caroline Daur（@carodaur）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 18 日 上午 6:51 張貼

▲Re-edition系列多功能尼龍包，左（NT$34,500）、右（NT$21,500）。



▲Re-Edition Hobo包（NT$21,500）。



Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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