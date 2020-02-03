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2020年必買全新口紅推薦　Gucci小黑管、香奈兒沙漠之夢準備燒荷包

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新的一年，品牌推出許多全新口紅系列，1月就多達7支、2月也有5款...一起來看看這些超吸睛口紅，順便趁機物色今年可以添購的美色！

2020年2月新口紅

香奈兒超炫耀山茶花唇膏

CHANEL香奈兒推出「超炫耀山茶花唇膏Rouge Allure Camelia」，延續香奈兒超炫耀的唇膏系列黑與金的外型，但金色蓋子上雕著一朵山茶花，非常細緻！山茶花向來是CHANEL的象徵之花，也是香奈兒女士最愛的花，她常用山茶花裝飾西裝外套的衣領，讓山茶花成為CHANEL香奈兒源源不絕的靈感泉源。

2020年推出限量創作的超炫耀山茶花唇膏一共有8色，4色是亮澤質地、4色是霧面質地，台灣預計2月上市。

GUCCI黑管口紅

踏入彩妝界的GUCCI，即將推出第三波口紅，日前在中國微博上已先曝光，外型是黑色管身，搭配金色星星圖案，相當搶眼。質地則是高調的金屬光。台灣預計也是2月上市。

Bobbi Brown迷戀輕吻豐唇露，（全12色）6ml，NT$980

迷戀輕吻唇彩系列加入第三位成員-「迷戀輕吻豐唇露」，含咖啡籽油、夏威夷果油等 6大保養油潤澤成份與玻尿酸，是現有唇彩當中植萃潤澤成份比例最高的，但又能做到讓質地輕盈不黏膩，打造出輕妝感的水嫩少女唇，雙唇一擦彷彿透出琉璃光。

一共推出12色：#Sweet Talk蜜語甜言、#Free Spirit無拘無束、#Force of Nature個性美女、# New Romantics新派浪漫、# In the Buff毫無隱藏、# Love Letter愛戀情書、# Hot Streak幸運翻身、#Rock & Red搖滾烈焰、# Freestyle隨心所欲、# Wild Card出其不意、# Slow Jam溫柔抒情、# After Party續攤狂歡

推薦色#Free Spirit無拘無束

可可奶茶色，慵懶又文青的可可奶茶唇彩，看起來隨興又別緻，想要看起來無害可人，選這色系就對了。

推薦色#Force of Nature個性美女

和#Free Spirit無拘無束是姐妹色，但這色再帶棕感一點，感覺更可口。

心機彩粧星魅誘光唇膏，（全8色），NT$980

隸屬資生堂的心機彩粧2月推出新唇膏「心機彩粧星魅誘光唇膏」，比起另一款蜜光圈唇膏來說，整體外形變得細長，質地則偏水感，主打自然妝效的「水光唇」。獨有的薄膜顯色技術，薄搽即可顯色，並添加大量保濕美容成份如水溶性膠原蛋白、乙基玻尿酸鈉、a-g橙皮苷等等，訴求可以長時間水嫩Q彈，很適合即將到來的春夏。

全系列共8色：#RD582、#RS571、#PK422（限定）、#RD333、#RD633（限定）、#BE771、#PK340、#OR353（限定）

推薦色#BE771

屬於暖色調的玫瑰木色。

推薦色#RD333

今年是日本的令和元年，因此專為亞洲女性研發出「#RD333令和紅」這個色號，一抹迎接美好新年

2020年1月新口紅

Giorgio Armani亞曼尼復古玫瑰紅管系列（#100、#101、#102、#206、#207、#522、#523、#524、#525、#600、#601）6.5ml，NT$1,280

Giorgio Armani最經典的「紅管」奢華絲絨訂製唇萃，2020年1月推出「亞曼尼復古玫瑰系列」共11個新色。在顏色中融合粉色與紅棕色，調製出深淺不同的玫瑰色系，從茶玫瑰、拿鐵玫瑰、焦糖玫瑰到紅棕玫瑰通通有，百搭又實擦！

推薦色#523玫瑰拿鐵

擦起來是極為溫柔的玫瑰拿鐵#523也很受歡迎，主打色之一。

雅詩蘭黛絕對慾望唇膏（全新13色），NT$1,200

雅詩蘭黛經典的「藍管」絕對慾望唇膏，2020年將再推出20色新色，主打溫柔蜜糖棕色系，包括玫瑰蜜糖棕#122、紅茶蜜糖棕#113、肉桂蜜糖棕#524等讓大家搖身一變成為溫柔小姊姊！

推薦色肉桂蜜糖棕#524

絕對慾望奢華潤唇膏#524焦糖布朗尼，是最適合秋冬的肉桂蜜糖棕色。上唇後的水潤質地，打造若隱若現的光澤感，既可以個性也可以甜美。

M.A.C超持色乳霜唇釉，（共15色），NT$1,000

M.A.C 2020年全新「超持色乳霜唇釉」，是品牌史上第一款乳霜質地的持久型唇釉，主打奶油光質地，還有8小時保濕持色科技，一抹超滑順而且超飽和！

推薦色#589 Painted Desert烤茶奶油

茶橘色的炭焙烤泰式奶茶，搭上微甜奶油，讓唇彩更加日常百搭，增添知性又襯膚色。

YSL情挑誘吻星鑽蜜唇膏，（12色），NT$1,360

YSL星星夾心唇膏終於要開賣了！情挑誘吻星鑽蜜唇膏主打兼具水潤顯色以及極致閃耀的豐唇效果，中央的星星圖案則是星漾顯白粒子，一擦宛如流星輕吻上了雙唇，打造極細緻光澤，同時釋放顯白粒子，完美折射周圍光線，讓雙唇看起來又美又有光澤！

推薦色#10微光玫夢

看起來很甜美嬌嫩的玫瑰果醬色。

香奈兒沙漠之夢春妝，超炫耀的唇膏（#191雪紡玫瑰）3.5g，NT$1,280

在香奈兒2020春妝系列「沙漠之夢」當中，也有兩支口紅，由於這次靈感是露西婭·皮卡在沙漠旅行時所得，因此色彩主打「玫瑰濾鏡」，夢幻中又帶著柔和感，是浪漫的色調。

推薦色超炫耀的極致絲絨唇膏#132

超炫耀的極致絲絨唇膏的新色#132喀什米爾，偏暖調的乾燥玫瑰色，能襯出膚色更白皙，霧面質地更是冷天必備。

DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇釉，（共6色）6ml，NT$1,200

Dior重磅推出第一款兼具潤唇及潤色效果的美唇油「癮誘粉漾潤唇釉」，蘊含櫻桃籽油柔嫩雙唇，還能幫助隱形惱人唇紋。跟護唇膏一樣擁有迪奧水漾潤色科技，塗上後會隨著唇瓣含水量而變色，呈現出自然的紅潤美唇。

推薦色#012玫瑰木

擦起來低調柔美、氣質顯白，這個玫瑰木色絕對要入手。

倩碧紐約POP迷霧唇膏，（共7色）3.9g，NT$780

倩碧「拿鐵系唇膏」紐約POP迷霧唇膏，最近在日韓超火紅，台灣也終於要在1月上市。一系列帶有棕色調的溫柔感色號，擦起來低調又優雅。

推薦色#07太妃糖拿鐵

暖粉色調，擦起來超級能襯托好氣色，值得人手一支的必敗選擇。

PAUL & JOE西洋菊保濕唇膏（新17色），NT$650

PAUL & JOE 經典的西洋菊保濕唇膏，添加大量修護美容油成份，能舒適的包覆雙唇，在表面形成保濕膜，長效滋潤補水，2020年1月推出17個新色。

推薦色#315太妃奶茶

屬於「豐潤」質地的#315，擁有飽和明豔的色調與緞面光澤，一擦起來是溫柔的太妃糖奶茶色。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 彩妝, 唇膏, 香奈兒, Dior, YSL
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