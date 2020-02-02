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歐洲女人秋冬必備9款單品　黑絲、高領針織輕鬆穿出優雅的時髦韻味

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一向給人高雅又自信的歐洲女人，無論在職場抑或生活中，氣質皆尋常出眾，也因此成為許多女性嚮往成為的風格指標。然而在面對秋冬的到來時，有哪些單品是她們一致認為必須的呢？就讓我們透過各個歐洲指標女性的IG一同發掘吧

開襟上衣

平常有在關注歐洲時尚達人的女孩們應該不難發現，開襟設計的扣子針織上衣無疑已成為每日必備的單品，而它的重要性就像每個人都擁有T-shirt那般存在。再造型上儘管只是隨性地與丹寧褲作搭配，也不會顯得過於休閒，反而因為V領的弧形設計使整體還帶有性感的氛圍。

鏈條繫帶

在剛剛前一張照片中，便可發現以鏈條繫帶取代皮革腰帶的造型搭配，無論是替素雅的洋裝佐上閃耀焦點、寬鬆丹寕夾克勾勒出身形曲線、或是成為溫暖針織衫上的貴氣裝飾物，那流暢的線型比起硬挺的皮革更顯女人味。

高領針織

這也是歐洲女孩們在冬日裡不可或缺的時髦單品，簡單一個素面款不但具有保暖性質，也顯現出知性的一面，當然，色彩上的選擇也是風格上的一大變化關鍵！各個顏色都值得你放手去嘗試！

風衣

在面對風衣外套時，許多女孩偏愛將附加的繫帶隨性的穿過並擺放著，然而，率性的歐洲女人則會選擇將它打個結，不僅顯得更加帥氣，同時也繫出了身形上的纖細腰圍，再披上一件同色系的針織衫又是另一時髦層次。此外，也能換個角度，將它改作為褲頭的腰帶，塑造出別具一格的瀟灑姿態。

絲襪

不知道女孩們有沒有發現，和先前的年代相比，時下已經鮮少人會選擇穿上絲襪外出了，但其實只要造型上搭配得對，它依然是魅力加持的配件！像是現正許多Icon在穿的圖紋絲襪，造型時就會與素面款的服裝作混搭，在避開混亂視覺之下，依然保有優雅質感。

天鵝絨、透紗、緞面

儘管這三種面料都不具有保暖的功效，但歐洲女人堅持將他們列為秋冬裡不可缺少的造型單品（畢竟這些都是古歐式宮廷中女人們時常穿著的衣料），同時也因視覺上具有光澤和透膚感，在與厚重衣物層疊搭配時也能巧妙淡化腫脹的氛圍。

金屬調配件

平常懶得佩戴配件的女孩注意了，因為少了這些，就少了歐洲女人味的時髦韻味！在選擇款式上，歐洲女性偏愛帶有復古質調的金色，設計也較為中性，而腕錶的錶帶也多以鏈帶取代皮革。另外，在穿戴項鍊時，也會選擇二至三條，層疊出優雅而浪漫的層次感。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 穿搭, 單品
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